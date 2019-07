Actualizado 22/07/2019 a las 09:27

«Supervivientes 2019» ha echado oficialmente el telón tras la emisión del último debate, en el que, comandado por Jorge Javier Vázquez, todos los concursantes explicaron y solucionaron todo aquello que se había quedado sin cerrar. Con los tres finalistas y el ganador, Omar Montes, como grandes protagonistas, el resto de concursantes de la edición apelaban cuando tenían ocasión. Pero no lo hizo así Carlos Lozano.

Omar Montes estaba exponiendo sus sentimientos hacia su ex, Chabelita, en presencia de la madre de esta, Isabel Pantoja, cuando Carlos Lozano, que no tenía la palabra, empezó a hablar de fondo. «Parece esto "La casa de la pradera"», soltó por lo bajo. El mensaje, que llegó hasta los oídos de Jorge Javier Vázquez, provocó que el presentador mostrara su cabreo por el gesto realizado por su compañero de profesión.

«¿Me permites que te diga una cosa? Qué poco generoso eres sabiendo tú el respeto que te tengo como presentador y como compañero», le espetó Vázquez. «Que en el último debate intentes dinamitarlo de esta manera. No me gusta que se hable por lo bajo con cosas que no aportan absolutamente nada porque estamos a punto de irnos de vacaciones y me parece que hemos llegado a un punto que, vamos, es que yo a ti no te lo haría si presentaras un programa», afirmó el conductor de «Supervivientes 2019».

Ante todo esto, Lozano decidió guardar silencio y asentir con la cabeza con gesto muy serio. Por fortuna para ambos, la rencilla se debió de solucionar más tarde, ya que, tal y como confirmaron en su coincidencia en «Sábado deluxe» —24 horas después de la grabación del último debate de «Supervivientes 2019»— todo había quedado en un simple desencuentro.

El debate de «Supervivientes», también líder

«Supervivientes 2019» ha puesto el broche de oro en audiencia con su debate final. 2,2 millones de espectadores siguieron, en diferido, las explicaciones de los robinsones, el equivalente al 22,1% del público frente al televisor. Con dicha cuota, Telecinco consiguió superar por doce puntos el share conseguido por Antena 3 y «El peliculón». Sin embargo, este debate ha sido menos seguido que el último realizado por Jordi González en «Supervivientes: conexión Honduras», que logró casi cuatro puntos más de cuota de pantalla.

Además, Telecinco consiguió también, gracias al último debate de «Supervivientes 2019» hacerse con el minuto de oro del domingo: a las 23.24 horas, con un 24,1% de los espectadores, fue el momento en el que más gente se congregó frente a una misma cadena. Casi 3,1 millones de espectadores presenciaron cómo Omar Montes hablaba sobre su paso por la isla junto a Isabel Pantoja y sobre cómo estaba siendo la relación entre el exyerno y la exsuegra.