Actualizado 02/06/2019 a las 01:31

En la mañana del viernes, Ana Rosa Quintana, Joaquín Prat y su vasto grupo de colaboradores comenzaron a analizar lo más destacado la gala del jueves en «Supervivientes». Hablaron acerca de la polémica de Isabel Pantoja con Colate Vallejo-Nágera, Mónica Hoyos y Albert Álvarez por la ya famosa «lata de chóped» que la tonadillera les habría «robado». También, charlaron sobre la situación de Carlos Lozano dentro de la isla, en cuyo Palafito lleva aislado varias semanas.

No lo hicieron durante una emisión especial de «Supervivientes», sino en «El programa de Ana Rosa», el espacio que la presentadora conduce desde hace casi tres lustros en Telecinco. Horas más tarde, en «Sálvame», los tertulianos, ahora en clave más picante, volvieron a pasar revista a todo lo acontecido en Honduras durante la velada del día anterior. Una gala que fue presentada precisamente por Jorge Javier Vázquez... curiosamente (o no) también al frente de «Sálvame», el programa en cuestión.

En las últimas décadas, y no precisamente sin hacer ruido, Mediaset ha conseguido crear su propio ecosistema de crónica rosa. Una especie de «mundo paralelo» que se nutre de contenidos propios de la cadena y que no deja de retroalimentarse, como un motor que nunca para de girar y que no deja de sumar engranajes. Una rueda que no frena y que, en constante movimiento, proporciona contenidos a precio (casi) de saldo a una multinacional, la dirigida por Paolo Vasile, cuyos datos de audiencia tampoco paran de crecer. Por mucho que le pese a un gran sector de la audiencia. Porque eso, a la multinacional y al empresario italiano les da exactamente igual.

En todas partes

Kiko Rivera, parte de la última edición (la primera que se hizo) de «Gran Hermano DÚO», defiende a su madre, Isabel Pantoja en «Supervivientes»... en el que él también concursó años atrás. Miriam Saavedra, que poco antes de que naciese «GH DÚO» ganó «GH VIP», es habitual en los debates relativos al programa de Honduras, en el que también participó y donde por otra parte, hoy concursa gente como Chelo García-Cortés, colaboradora de «Sálvame»; Violeta Mangriñán, ex de «Mujeres y hombres y viceversa»; o Dakota Tárraga, que se dio a conocer en «Hermano Mayor», programa de Cuatro... que es la segunda cadena de Mediaset. María Patiño, contertulia en «Sálvame», «Supervivientes» y «Sábado Deluxe», presenta «Socialité», que lógicamente se nutre de contenidos de todo lo que sucede en ese Universo Mediaset. De la misma manera que lo hace «Sábado Deluxe»... también con Vázquez al frente. O «Cazamariposas», el programa que Nando Escribano y Núria Marín conducen en «Divinity»... canal dependiente del grupo audiovisual.

Los mencionados son solo unos pocos ejemplos (la lista es inabarcable) que sirven para entender esa realidad paralela, ese ecosistema perfecto que ha construido Mediaset. Un grupo empresarial que hace ya mucho tiempo que tiene clara la fórmula maestra de un éxito que fundamenta en la combinación perfecta de sinergias. Otra prueba más: el célebre presentador Carlos Sobera, cabeza visible de «First Dates» desde hace varios años, ahora presenta «Tierra de Nadie», la gala del martes de «Supervivientes». Y no lo hace en Telecinco por cierto, sino en Cuatro, canal necesitado de esas gigantescas cifras de audiencia que a su hermana mayor le sobran.

En ese sentido, llama la atención que una de las cadenas satélites de Mediaset se llame Factoría de Ficción. Toda una declaración de intenciones, teniendo en cuenta esa monstruosa fábrica de entretenimiento en la que se ha terminado convirtiendo el grupo audiovisual. Porque no es ningún secreto que el Universo Telecinco (con mucho esfuerzo detrás y en plan hormiguita, todo sea dicho) se ha consagrado como una de las máquinas que agitan el panorama televisivo con más potencia. O al menos, así lo corroboran sus datos de audiencia, encauzados también por muchas series de éxito que, como «La que se avecina», en ocasiones también hacen guiños a «Sálvame» o al «reality» de turno. Todo sea por la armonía de ese ecosistema perfecto que, para gozo de algunos y disgusto de otros, no deja de crecer. Podrá gustar más o menos, pero el negocio es incuestionable.