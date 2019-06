Actualizado 03/06/2019 a las 23:48

Este lunes, llegó a Telecinco la primera de las cinco noches en la semana que Mediaset le dedica a «Supervivientes», su «reality» de famosos en las playas de Honduras. Lo hizo con una nueva entrega de «Supervivientes: Última hora», el programa que presenta Lara Álvarez y que pasa revista a los últimos sucesos acontecidos en la isla.

«Parece que las cosas ya están de mejor ánimo entre “Los Señores”», comentó la presentadora, en referencia a que Isabel Pantoja y Chelo García-Cortés, que afirmaban sentirse «aisladas» por el resto de compañeros (Colate, Omar Montes, Mónica Hoyos y Albert Álvarez), están cada vez más integradas en el grupo. Sin embargo, eso no impidió que ambas criticaran con dureza a Colate, en una conversación con Omar. «Es lo más antisexy del mundo», coincidieron ambas, que tampoco dudaron, entre risas, en ensalzar al cantante como el concursante más apuesto de la edición. «Entre Fabio, tú y Albert (los tres más guapos, según Chelo e Isabel), me quedo contigo siempre. Aunque me nomines. Porque me haces mucha gracia», le dijo Chelo.

En el grupo de «Los abandonados», que pasan estos días en playa Cabeza de León, el programa puso el foco en los entresijos de la convivencia entre los concursantes. Dakota Tárraga se reafirmó en su aversión contra la pareja formada por Violeta y Fabio, aunque también discutió con su gran aliado en la isla, el «youtuber» Oto Vans. Mahi, por su parte, marchó de expedición junto con Fabio y Violeta para tratar de encontrar comida para el grupo.

La exconcursante de «Maestros de la costura» se está destapando como una de las grandes sorpresas de «Supervivientes». Entró como una de las grandes desconocidas de la edición, pero poco a poco se está ganando el cariño tanto de sus compañeros como de la audiencia del «reality», que parece premiar su forma de ser y sus excentricidades, que han levantado más de una disputa en redes sociales.

La última controversiaa de Mahi, curiosamente, llegó este lunes, en «Supervivientes: Última hora». Sucedió cuando llamó la atención del público el bañador con el que la joven buscaba comida. O más bien, la particular manera en la que se lo decidió ajustar. «Mahi cualquier día se sube el biquini a las orejas», espetó un usuario en Twitter. «Como Mahi se siga subiendo la braga del bikini le va a llegar al sobaco y se le va a incrustar la parte de abajo en el hígado», agregó una más.

Como Mahi se siga subiendo la braga del bikini le va a llegar al sobaco y se le va a incrustar la parte de abajo en el hígado #svultimahora#Supervivientes#Superviviventes2019 — Maripili (@drotpi) 3 de junio de 2019

Y Mahi...a donde va con esos bikinis??#ConexiónHonduras6 — Yoli (@Yoli154) 3 de junio de 2019

El bikini 👙 de Mahi no me gusta nada. #SVDiario3J — Elena 71.1 %🍀 (@elenacristina26) 3 de junio de 2019

Acerca del «look» de Mahi también quiso opinar de Judit Iglesias, ganadora de la novena edición de «Gran Hermano». «Está claro que Mahi tiene hecha la láser integral», comentó con ironía, acerca de uno de los detalles que más han dado que hablar en las últimas horas en «Supervivientes».