La sonada bronca entre Cristina Seguí y Juan Carlos Monedero en «Cuatro al día»

Actualizado 26/07/2019 a las 10:50

La tensión no deja de estar presente en los platós de Cuatro. La cadena de Mediaset, que acoge los programas «Todo es mentira» y «Cuatro al día», emite de forma casi constante disputas dialécticas entre sus colaboradores e invitados. La última de ellas la han protagonizado el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, y la colaboradora Cristina Seguí, quien hace poco ya protagonizó otro encontronazo con Marta Flich en «Todo es mentira».

Durante una acalorada bronca con Monedero, Seguí aseguró que el colaborador no para de interrumpir la tertulia política de las tardes de Cuatro. «Me ha llamado cerda, vulgar, tipa...», dijo Seguí. «Eres un maleducado. Has proferido palabras que, si se le hubieran dicho a cualquier otra mujer de izquierdas...». Monedero no se quedó atrás y afirmó que su compañera de mesa «no para de echar basura para impedir que el otro se ponga a hablar. Es imposible hablar con ella, tú a mi me has llamado etarra», zanjó Monedero.

Fue la presentadora del espacio, Carme Chaparro, quien quiso zanjar el cruce de palabras entre sus tertulianos. «Ya le he dicho a Juan Carlos que te pida perdón por llamarte "tipa" y lo ha hecho. Yo modero la mesa y soy la que os da la palabra y hay que respetarse», dijo la periodista.

Tras lo sucedido en plató, Cristina Seguí trasladó su malestar a las redes sociales, donde instó al ideólogo de Podemos a llamar «cerdo» al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.