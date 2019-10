El simpático comentario de un flamenco de «La Voz Kids» sobre la higiene de su familia

Actualizado 15/10/2019 a las 00:27

«La Voz Kids», el talent show infantil de Antena 3 presentado por Eva González y Juanra Bonet, emitió este lunes la novena entrega de las audiciones a ciegas. En esta primera fase del programa, los cuatro coaches deben formar el equipo con el que luego competirán en la fase de directos. David Bisbal, Rosario, Vanesa Martín y Melendi se están esforzando al máximo y afinando sus oídos para atraer a su grupo la mejores voces que pasan por el plató de «La Voz Kids».

Todavía quedan cuatro galas de audiciones a ciegas para que los coaches terminen de formar sus equipos. Tras ocho entregas, Vanesa Martín lidera con once talents en su equipo, Rosario Flores y Melendi la siguen empatados con diez talents en cada uno de sus equipos y cierra la lista David Bisbal con sus nueve concursantes fichados.

La responsabilidad de abrir la noche corrió a cargo de Ana Escudero, una almeriense de 11 años que llegó a plató cargada de ilusiones. Según dijo, sus primeras palabras fueron «olé, olé y olé», lo cual da testimonio del alcance de su pasión por la música. Ana tiene una voz capaz de adaptarse a distintos registros, y es por eso que sueña con ser actriz y cantante. Su elección para esta noche tan importante fue «Beautiful», de Christina Aguilera, que interpretó con una potencia magistral.

Todo el mundo hizo el silencio en plató cuando Ana comenzó a cantar. Melendi y Vanesa Martín fueron los primeros en darse la vuelta, apenas unos segundos después de que arrancase la actuación. Algo más le costó dejarse convencer a Rosario Flores y muchísimo a Bisbal, que no apretó el pulsador hasta el último segundo de canción. Pese a ello, Ana Escudero decidió unirse al equipo del cantante almeriense.

Tomó el relevo Paola Casas, una gaditana de 15 años que cantó «Si tú me miras» de Alejandro Sanz. Paola, antes de la actuación, fantaseaba con que todos los coaches se diesen la vuelta, y reconoció que no tenía claro con cual de los cuatro quedarse. Al final no tuvo que afrontar tal decisión, pues solo se dio la vuelta Rosario Flores en el último minuto, con lo que Paola se unió al «Team Flores».

Mucho más pequeña era Itziar Guillén, que a sus solo siete años se plantó en «La Voz Kids» para demostrar sus aptitudes musicales. No tuvo mucha suerte esta zaragozana, que con su interpretación de «Madrecita» de Antonio Machín no logró persuadir a ninguno de los cuatro coaches. A Lucía Souto, coruñesa de 14 años, le llegó al suerte del mismo modo que a Paola: en el último segundo. A David Bisbal le convenció su interpretación de «Lay me down» y quiso llevársela para su equipo.

En un descanso entre actuaciones, los coaches comentaron lo mucho que echaban en falta una sevillana en las audiciones. «Una sevillana de esas que te tocan por dentro», dijo Bisbal, «nadie ha venido a audicionar con una sevillana». Lo que no sabían los coaches es que sus deseos iban a cumplirse justo a continuación.

Pablo Monge es un gaditano de 9 años para quien el «flamenco es alegría, espíritu, nunca te desanimas». Reconoció ser una persona «muy presumida, porque me gusta ir bien peinado y limpito». No se quedó ahí el niño, sino que consideró oportuno añadir un simpático comentario: «Toda mi familia es muy limpia, porque nos duchamos dos veces al día: una por la mañana y otra por la tarde».

Salió muy nervioso al escenario, pero pronto dejó fluir su energía haciendo gala de un talento muy peculiar. El gaditano cantó «Vámonos a casa» y, aunque fue muy aplaudido y elogiado, solamente consiguió que se diese la vuelta Melendi. «Con Pablo por fin tengo a un calentito en mi equipo, y ya veremos lo que aprendo de él», se congratuló el cantante asturiano.

Al concluir la gala, Vanesa contaba con doce talents en su equipo, mientras que Rosario, Melendi y Bisbal sumaban once.