01:09Joe Pérez fue el encargado de tomar una de las decisiones difíciles de la noche. El jurado decidió nominar a Noelia , contra el criterio del público y ante las lágrimas de la concursante. «Esta no ha sido tu gran actuación ni mucho menos. Estabas por encima del tono y no acababas de encontrarte . Esta semana te propongo para abandonar la academia».

01:05Ana Torroja quiso nominar a Carlos , y justificó su decisión con mucho tacto: «Tienes algo que no se aprende, con lo que se nace. Tienes carisma, una luz, que cada vez que pisas el escenario se ilumina . En esta ocasión estamos buscando matices, detalles, porque de lo contrario sería imposible nominar. Te hemos visto creer en las primeras galas, pero de pronto te he notado estancado , desinflado. Por esta razón te propongo para abandonar la academia».

01:02La segunda nominada de la noche fue Sabela, a la que se dirigió Manuel Martos: «Es increíble que en la Gala 4 haya este nivel , que nos exige a ser más exigentes. Tenemos que elegir a cuatro para nominar y has hecho una actuación muy correcta que, en otro momento, no se hubiese puesto en tela de juicio . Sintiéndolo en el alma, te proponemos para abandonar la academia».

01:00Llega el momento de las nominaciones. Joe Pérez se dirige a Dave, ya nominado la semana pasada, y le dice que «sabes bien que me cautivaste en la Gala 0, creo que tienes magia; sin embargo, creo que has ido de más a menos. He visto una pérdida de confianza en ti, que me ha dado muchísimas rabia. Te he visto fuera de lugar y esta semana te propongo para abandonar la academia».