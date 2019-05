Actualizado 30/05/2019 a las 00:30

Este miércoles, Antena 3 acogió la última gala de audiciones a ciegas en «La Voz Senior», el «talent show» musical para personas mayores de 60 años que presenta Eva González en la primera cadena de Atresmedia. Una velada en la que los cuatro «coaches» del programa, Pablo López, Antonio Orozco, Paulina Rubio y David Bisbal terminaron de definir sus equipos (de cinco aspirantes cada uno) de cara a la fase final del concurso.

La noche estuvo cargada de grandes momentos. Uno de ellos lo protagonizó Juan Mena, un saxofonista profesional de 72 años que lleva varias décadas dedicándose a la música y que acudió a probar suerte a «La Voz Senior». Lo hizo con el mítico bolero «Cómo fue», escrito por el cubano Ernesto Duarte Brito y que popularizó el malogrado Benny Moré. «El bolero expresa el amor y el desamor de una pareja», afirmó Juan antes de subirse al escenario para tratar de convencer al jurado.

Y vaya si lo hizo. Apenas comenzó a cantar, saxofón en mano, Antonio Orozco giró su silla para «ficharle». Pocos segundos después, le emularon Paulina Rubio y Pablo López... aunque la mirada de Juan se posó en la mexicana. El aspirante comenzó a cantar mirando a Paulina a los ojos, en un gesto que no dejó indiferente a los «coaches». «¿Has visto? Mira a quien le está cantando. ¡Vámonos de aquí!», bromeó López, con el concursante todavía actuando.

En vista de su actitud durante su canción, todo parecía indicar que Juan se iría con Paulina. «Hola Juan. Soy Pablo. Solo te quería saludar, porque sé que hasta ahí va a llegar lo nuestro. Ya está», manifestó López, que creía tener claras la decisión del hombre. «Lo que habéis vivido Paulina y tú es muy bonito. Estabais solos, no solo en el plató, sino en las televisiones de toda España, Paulina y tú. Solos. ¿Sabes lo que es anular toda la energía y a toda la gente para seducir con un bolero? Pues lo has conseguido. Y ahora, os dejo solos otra vez», valoró el malagueño.

Orozco, por su parte, se resistía a su derrota. «Lo que acabas de hacer es magia». Sin embargo, «asumió» su derrota. «También he visto como, a tu manera, estabas mirando a Paulina». En ese instante, la mexicana, que no se caracteriza por quedarse al margen, intervino. «¿Es que sabes qué, Juan? Ha sido un flechazo. Dilo ya. Yo me he "flechado" con esa canción. Tu arte que tienes y esos pulmones, con ese saxo. Qué maravilla». En ese instante, el hombre respondió. «El bolero es para el amor, y el amor me lo pedía ella. Tenía que conquistarla», sentenció, dejando su decisión vista para sentencia.

O al menos, eso parecía. «Venga, ¿con quién te vas?», preguntaron los «coaches». «Está claro...», trató de adivinar López. Pero contra todo pronóstico, el veredicto del hombre no estaba claro. «Me lo tengo que pensar...», enfatizó, antes de arrancarse de nuevo con el saxofón por petición de Bisbal. «¡Ay, qué bonito! ¡Te adoro! ¡Vente conmigo!», remarcó Paulina, que se levantó para terminar de convencer al hombre. «¡Venga, vente conmigo!».

Pero Juan no lo tenía claro. «Es que me da miedo», afirmó. «Me voy a enamorar de ella y voy a sufrir», agregó entre risas. Con su decisión en el aire, todo parecía destinado a que se fuera con Paulina. «Voy a cerrar los ojos y voy a pensar en la persona que yo creo que puede ayudar a mi carrera un poquito después de tantos años que llevo en esto. Es Orozco», espetó, ante la incredulidad general. La cara de López era un poema. «¡Ah! ¡Me cago en la leche!», gritó emocionado Orozco, que no se lo creía.

Entretanto, Paulina asumía con deportividad su derrota. «Es un seductor», le dijo a sus compañeros. «Pero bueno, te quiero igual, ¿eh? Aunque me voy triste», comentó ante el concursante, que tras ello explicó su «mirada» a la mexicana mientras cantaba. «He mirado a Paulina, porque yo cuando canto boleros miro a las mujeres, que me han inspirado siempre. Pero he elegido a Orozco porque me gusta como es y como canta», remarcó para rubricar su clasificación para las eliminatorias de «La Voz Senior» y terminar de «plantar» a Paulina.