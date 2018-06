De un tatuaje con erratas a escribir un libro: El «resurgir» de Kiko Rivera

Actualizado 27/06/2018 a las 20:25

Hace unos días, ABC informaba de que Kiko Rivera se reinventaba como productor y escritor. Esta información llegaba apenas un mes después de que el hijo de Isabel Pantoja anunciara que se retiraba del panorama musical y de la vida pública como consecuencia de una depresión. «Eso habrá que verlo», gritaba uno de los colaboradores de «Sálvame» cuando conocieron la noticia. Finalmente, Kiko Rivera decidió explicar a sus seguidores a través de Instagram por qué había tomado esa decisión.

Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko) el 3 May, 2018 a las 10:27 PDT

Desde entonces, Rivera se ha dedicado a publicar fotografías en su piscina acompañadas de «filosofía de Instagram», esas frases de autoayuda que le vemos a cualquier «influencer» como: «No necesitas un cuerpo perfecto para que tu vida sea maravillosa». Pero poco tiempo ha tardado en mostrar su «resurgir», como ha calificado Jorge Javier Vázquez. «Le han tenido que corregir mucho. Seguro que le han escrito más de la mitad», añadía tras comentar que está escribiendo un libro.

Sin embargo, no es la única novedad en la vida del artista. Kiko Rivera también ha cambiado de sello discográfico (Six Music Record), tal y como informó nuestra compañera Pilar Vidal. Estas informaciones, sumadas a la afirmación de su primo Manuel Cortés –«le he visto muy bien y muy en forma»– ponen en duda la depresión del hijo de la Pantoja.

Para intentar esclarecer la situación, estuvo en el programa DJ Nitro. El amigo de Kiko Rivera aseguró que el artista se siente «amedrentado» y «advertido» por quien fue su amigo. Por otro lado, el Dj dejó claro que él también duda del estado de salud de su amigo: «Dice que está depresivo, pero veo que rápidamente empieza otra vez a subir fotos. Creo que son impulsos que le dan». De momento, no sabemos con certeza si será o no verdad, pero lo que si es seguro es que le está valiendo como excusa a sus allegados para darse una vuelta por los platós de televisión.