Actualizado 11/10/2018 a las 11:32

La veterana colaboradora de «Sálvame», Lydia Lozano, ha sido desde hace años uno de los rostros más criticados del espacio de Telecinco. Víctima de las bromas de compañeros como Kiko Hernández, Mila Ximénez o Kiko Matamoros, la periodista ha sido en numerosas ocasiones ridiculizada en el programa de sobremesa, especialista en analizar en profundidad los dramas de sus trabajadores. En esta ocasión, Lydia Lozano se ha convertido en la diana de sus compañeros a cuenta de los supuestos problemas económicos de la colaboradora. Tal y como afirmó Belén Rodríguez en «Sálvame», Lozano tendría problemas económicos y su situación sería, a tenor de las palabras de la periodista, «desesperada».

Tras la afirmación, en «Sálvame» aseguraron que la periodista necesitaba liquidez y que, por ello, le urgía vender algunos de sus electrodomésticos. «Lydia no está pasando por su mejor momento. Se está intentando deshacer de un robot de cocina que tiene guardado en casa. Como no encuentra vendedor, lo digo aquí para hacerle promoción». Aunque la periodista no tardó en desmentir el bulo, buena parte de los colaboradores de «Sálvame» mostraron su preocupación por el drama personal que podría estar atravesando la comunicadora.

Tal y como desvelan varios medios, entre ellos «El Español», la situación de la colaboradora de «Sálvame» está lejos de ser tan crítica como se afirmó desde Telecinco. A tenor de las informaciones publicadas en la citada cabecera, Lozano percibe del programa de Telecinco un montante de 17.600 euros al mes. Cada día que acude a «Sálvame», la colaboradora obtiene 800 euros netos, informa «Jaleos». No son estos los únicos ingresos que Lydia Lozano obtiene de Telecinco. Como destaca el medio, el salario de la periodista se incrementa con cada una de sus intervenciones en «Sábado Deluxe», donde obtiene 16.000 euros por programa.

Rumores de despido

En 2017 la vida profesional de la colaboradora de Telecinco se tambaleó al conocer que la cúpula de «Sálvame» barajaba su despido. Aunque la decisión jamás llegó a materializarse, la mera posibilidad de abandonar los platós de Mediaset hundió por completo a Lozano, una de las colaboradoras favoritas del público.