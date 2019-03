Actualizado 27/03/2019 a las 20:28

«He comunicado a la dirección y producción de los programas Sálvame Diario y Sálvame Deluxe mi decisión de no colaborar en ninguno de los dos programas. En la vida no vale todo». Con este escueto mensaje publicado este miércoles en Instagram, el paparazzi Diego Arrabal ha anunciado su voluntad de abandonar el espacio de crónica rosa presentado por Jorge Javier Vázquez, Paz Padilla y Carlota Corredera en Telecinco.

«Me veo obligado a tomar esta decisión. Están siendo vulnerados tanto mi honor como mi intimidad personalyfamiliar en estos últimos días en el programa 'Sálvame'», afirmaba en el mensaje que acompaña al comunicado, donde anuncia también su intención de recurrir a la justicia para resolver este conflicto laboral: «Sintiéndolo mucho, tengo que ser coherente con mi decisión de tomar medidas legales».

El paparazzi ha estado en boca de muchos colaboradores de «Sálvame» en los últimos días, después de que María Lapiedra anunciase «un supuesto "lío" de Gema López con un compañero de trabajo», repasa la propia web del programa. «Kiko Matamoros fue el primero en hacerse eco de otras informaciones que apuntaban a Diego Arrabal como el otro implicado y el conflicto ha estallado», añade el espacio, que recoge también la indignación de Gema López al convertirse en el centro de la polémica. «No voy a bailar al son que nadie me marque», decía López. «No voy a hablar de mi vida privada, no la vendo, no tiene precio y si alguien se quiere meter ejerceré los derechos que me corresponden».