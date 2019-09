Actualizado 10/09/2019 a las 20:25

Este miércoles, «Gran Hermano VIP» volverá a Telecinco en busca del concursante que recoja el relevo de Miriam Saavedra, ganadora del «reality» el pasado año. Pero a pesar de que apenas quedan 24 horas para que arranque la séptima edición del programa, todavía falta por conocer el nombre de varios de los concursantes que entrarán en la casa de Guadalix de la Sierra.

Hasta el momento, desde Mediaset solo se han oficializado los nombres de diez aspirantes de «GH VIP 7»: Hugo Castejón, exnovio de Marta Sánchez y Miriam Saavedra; Nuria Martínez, presunta pareja de Omar Montes; la televisiva Alba Carrillo; Noemí Salazar, parte de «Los Gipsy Kings»; Estela Grande, mujer de Diego Matamoros; Adara Molinero, exconcursante de «GH 16»; el excéntrico Dinio; la colaboradora de «Sálvame» Anabel Pantoja; el «influencer» El Cejas; y la tertuliana Mila Ximénez, parte fundamental de los programas de corazón de Telecinco. Esta última fue la primera aspirante confirmada y llegará a la casa de «Gran Hermano VIP» buscando hacerse con los 100.000 euros de premio por ganar el concurso.

Aunque ha sido precisamente Mila quién ha desvelado, por error, el nombre de un aspirante que todavía no está confirmado. Se trata del Maestro Joao, vidente, exconcursante de «Supervivientes» y también parte de Mediaset. Desde la cadena no han oficializado aún su llegada a la casa de Guadalix, que sin embargo ha confirmado la propia Mila Ximénez en «Sálvame».

Lo ha hecho este martes, en una conexión con el programa que, en su segunda edición de la semana, presentó Paz Padilla. Un equipo del formato se trasladó a la residencia de la tertuliana para ver cómo se encontraba a apenas un día para entrar al concurso, y la colaboradora habló más de la cuenta.

«Voy a estar con Anabel, que es mi compañera, mi amiga y sé que la necesito. Voy a estar con Joao, y con Dinio, que tengo una relación estupenda», comentó Ximénez, ante la atónita mirada de Padilla. No era para menos, después de que su compañera filtrase, antes de que lo hiciera la propia cadena, el nombre del undécimo aspirante de «GH VIP», cuyo nombre sonaba con mucha fuerza junto a otros todavía no oficializados, como Irene Junquera, cuya participación también se filtó por error. Y es que tal y como han desvelado desde Telecinco, no habrá nuevas confirmaciones hasta la tarde del miércoles.