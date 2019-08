Actualizado 22/08/2019 a las 10:15

Terelu Campos ha vuelto a compartir sesión fotográfica con su hija, Alejandra Rubio. Esta vez el motivo es que ha decidido poner en venta su casa de 573 metros cuadrados por 1.400.000 euros. «Es muy grande para mi sola», asegura la televisiva en «Hola». Sin embargo, ni la venta ni los nuevos detalles revelados sobre su enfermedad han dado que hablar tanto como la última declaración de su hija.

Alejandra Rubio cuenta en una exclusiva que no le gusta la televisión que se hace ahora y, para evitar que sigan las comparaciones con Chabelita, asegura que no se plantea participar en realities como «GH VIP» y «Supervivientes». Este comentario ha provocado el descontento entre los que son compañeros de trabajo de su madre, especialmente de Mila Ximénez.

«He hecho ‘Supervivientes’ sin deudas, si hago ‘GH’ es por vivir una experiencia…», empezaba una Mila que prefería «callar y no perder la amistad». «Me parece que ven los realities como algo humillante. (...) Vivir el mundo de la noche me parece mucho peor y arriesgado que hacerte un reality ¡Y mucho más feo! Ya está bien de hablar desde una plataforma como que los que van a un reality son menos», añade.

A Mila Ximénez le molestó que hablara en términos que parecen despectivos de un trabajo que también realizan su madre y su tía, Terelu Campos y Carmen Borrego: «'Es que no me gusta la tele que se hace ahora'. Pues es la tele que hacen tu madre y tu tía, y la prensa es la que hace tu padrasto. No estáis por encima de nada de nada».