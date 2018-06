Actualizado 28/06/2018 a las 19:03

De gira por España, el ganador del pasado Festival de Eurovisión no ha dejado títere con cabeza. Salvador Sobral ha demostrado que además de cantar fados a las mil maravillas tampoco tiene reparos en decir lo que piensa, aunque su opinión pueda molestar a uno de los presentadores más mediáticos e influyentes de la televisión española.

«Lo que importa es el arte. No ser famoso por ser famoso, y por casarse con un torero. Eso algo que pasa mucho en España con 'Sálvame' y todos esos programas», dijo el cantante de «Amar pelos dois» en su visita a El Hormiguero de Pablo Motos.

Sus palabras no le sentaron nada bien a Jorge Javier Vázquez, que se mostró ofendido por el descaro del ganado rde eurovisión, más aún cuando el cantante ni siquiera vive en España. «Salvador Sobral se ha paseado por las teles haciendo honor a su apellido», aseguró el presentador de Sálvame en su blog semanal en la revista 'Lecturas'.

«Cargó en El Hormiguero contra Sálvame y Belén Esteban, algo que me parece el colmo de la mala educación. Jamás se me ocurriría plantarme en Portugal y cuestionar la televisión que allí se hace. Por pudor, porque soy educado y porque quién soy yo para hacerlo», criticó el también conductor del exitoso reality Supervivientes.

Su enfado no se quedó ahí. También atizó al propio cantante, al que reprochó su soberbia: «Sobral habla y pareciera que se tuviese que detener el mundo (...) Pues chato, que tampoco es para tanto. Que has ganado Eurovisión, no has creado el Grindr».