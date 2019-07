Actualizado 25/07/2019 a las 16:23

Isabel Pantoja se ha convertido en la nueva estrella de Telecinco, y parece que Paz Padilla, presentadora de «Sálvame», todavía no lo sabe. Después del intento de blanqueo de imagen por parte de la cadena hacia la tonadillera, la humorista ha vuelto a sacar a la luz el pasado de la artista que Telecinco no ha querido tratar en «Supervivientes». Y es que parece que, para la cadena de Vasile, Pantoja no ha pasado por prisión.

Este martes, «Sálvame» invitó a Albert para hablar de su paso por «Supervivientes». No solo recordaron su magnífico segundo puesto al que ha llegado, sino que también aprovechó la situación para recordar uno de los misterios más escabrosos de la edición: la desaparición de una lata de fiambre.

Según el superviviente, fue Isabel Pantoja la que se apropió del alimento comunitario cuando nadie la veía, aunque Albert no recayó en la falta hasta una semana después de su desaparición, como explicó en «Sálvame»: «Yo cuando llegaba siempre miraba todo lo que había, tenía que saber si había lona y el alimento que había, porque normalmente era líder», relató Albert.

«Llegué y había cuatro latas. Normalmente, solíamos tener cinco y yo creía que, como nos habían cambiado de isla a una inferior de abandonados, igual nos daban menos comida. A la semana, volvieron a reponer y seguíamos en la misma isla. Volví a hacer el recuento y había ya cinco latas», aseguró Albert en «Sálvame».

Fue entonces cuando la espontaneidad de Paz Padilla le jugó una mala pasada. «¿Pero tan extraño es que robara una lata? Ha estado en la cárcel por robar millones, y no va a estar por una lata», espetó en «Sálvame». Ante estas palabras, el plató enmudeció, y los colaboradores no pronunciaron palabra. Entre ellos, Anabel Pantoja, sobrina de la tonadillera que había defendido a capa y espada a su tía.

Al ver la fría reacción de sus compañeros, Paz Padilla decidió continuar hablando. «Es que es verdad», continuó. Pero, con anterioridad, ya mostró levemente su opinión diciendo «¿Por qué no? Dos millones de euros no, pero una lata...».

El contrato de Pantoja, en peligro

La cuestión es, después de los ríos de tinta que han corrido en «Sálvame» sobre Isabel Pantoja, ¿por qué ahora nadie quiere hablar de este tema? La razón es el millonario contrato que tiene la artista con la cadena, y entre las que destaca una cláusula según la cual no se puede recordar el pasado en prisión de la artista.

Con estas palabras, Paz Padilla ha podido romper dicha cláusula, y según la cual la artista ya no estaría obligada a cumplir con las obligaciones laborales que había aceptado con Mediaset España. Entre los proyectos pendientes, queda todavía la nueva serie sobre la vida de la artista, además de ser parte del jurado de «Idol kids», programa en cuyo casting ya estaría trabajando la cadena.