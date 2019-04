Actualizado 17/04/2019 a las 12:35

El nombre de Víctor Sandoval ha vuelto a ponerse de rigurosa actualidad después de que el colaborador haya ganado la primera edición de «Sálvame Okupa», tras la que se ha embolsado 6.000 euros por su encierro de tres días y medio en Guadalix de la Sierra. El de Sandoval no es un nombre nuevo en los medios. El presentador ha estado siempre ligado al mundo de la televisión, donde dio el salto en 1994 como colaborador del programa de Telecinco «¿De qué parte estás?», presntado por José María Íñigo. También Sandoval trabajó con Ana Rosa Quintana en el popular programa de Antena 3 «Sabor a ti», donde comentaba temas de crónica social junto a otros colaboradores.

Su participación en este programa fue, sin duda, el que le abrió el camino al que fue, a todas luces, uno de sus grandes éxitos: «Mamma mía», programa de Telemadrid que Víctor Sandoval presentó entre 1999 y 2004, primero junto a Francine Gálvez y después con Patricia Pérez. Años después de aquello, el televisivo se trasladaría a vivir a EE.UU., de donde regresó separado de su marido, Nacho Polo, con el que protagonizó algún tenso encontronazo en los platós de Telecinco.

En los últimos tiempos hemos podido ver a Sandoval en Telecinco donde, además de colaborar en «Sálvame», ha sido concursante de programas como «Gran Hermano:VIP» y «Supervivientes», de donde salió expulsado en séptima posición. También el presentador ha hecho sus pinitos en la canción con el single «Sandovalízate», de escaso recorrido fuera del ecosistema de Mediaset y que te recordamos en este vídeo que no tiene desperdicio:

En los últimos meses la imagen de Víctor Sandoval parece haber mutado en exceso. El colaborador se ha sometido a varios cambios estéticos en busca de la eterna juventud aunque, a tenor de sus últimas imágenes, su cambio no ha satisfecho a algunos de sus compañeros de Telecinco. En concreto, Sandoval se ha realizado un injerto capilar y se ha operado la nariz. «Por fin tengo la nariz recta, con la punta más redondeada y levantada. Sin cirugía, en cinco minutos», dijo el periodista en su cuenta de Instagram. Sin cortarse en absoluto, Kiko Hernández, uno de los colaboradores estrella de «Sálvame», no dudó en sincerarse sobre el aspecto de su compañero: «Cuando le he visto le he dicho: eres un monstruo».

A tenor de las fotografías, el nuevo rostro de Sandoval dista mucho de su imagen habitual. Para los espectadores de «Sálvame», de hecho, los retoque estéticos no han pasado desapercibidos y no han sido pocos los que no han dudado en comentar el cambio con frases como: «Qué miedo» o «me cuesta reconocerlo».