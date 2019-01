La rival más benevolente para Fran en «Pasapalabra»: «Que se lleve el bote»

Actualizado 09/01/2019 a las 09:42

Fran sigue acumulando roscos en «Pasapalabra» y son muchos los rivales que han intenado batirle en su lucha por el bote económico. El asturiano se enfrentó este martes a Gracia, que tras lograr la silla azul se vio las caras con el biólogo en el programa de Telecinco. La contienda entre Gracia y Fran no fue, sin embargo, lo que la audiencia esperaba. Lejos de rivalizar durante el concurso, Gracia no paró de animar a Fran, sobre todo durante el rosco final, donde la concursante incluso aplaudió los aciertos del longevo concursante.

Sorprendido por la actitud de la rival, Christian no dudó en preguntar a Gracia el motivo de sus ánimos a Fran. «Se lo merece, se tiene que llevar el bote», dijo Gracia a Gálvez cuando este aseguró que era fan número 1 de Fran. «Lo único que le digo es que cuando se lo lleve (el premio) me invite a un café», afirmó antes de comenzar su ronda final. La concursante, que asumió desde el primer momento que no se llevaría el premio, pidió a Gálvez que leyera las respuestas «despacito»: «Total, me va a dar igual», reconoció.

Gracia cometió su primer fallo en la letra «D» de «delineante». Mientras tanto, su oponente tomó carrerilla y llegó a la letra «R» en pocos segundos. Terminado el rosco con Fran como claro vencedor de la prueba, Gálvez no dudó en elogiar a Gracia y su buen hacer durante el concurso. «Qué lástima que no hayas tenido un poco más de confianza. Qué pena que no te lo creas más, estás aquí porque lo mereces», dijo el presentador a la concursante, que volverá a luchar por la silla azul en el próximo programa.