TVE rinde homenaje a Marta del Castillo y aporta imágenes inéditas, diez años después de su muerte

Actualizado 11/06/2019 a las 01:07

El 24 de enero de 2009, la joven de 17 años Marta del Castillo desaparecía en Sevilla. Han pasado diez años, pero el caso no logra desprenderse del todo del misterio. Pes a que su exnovio (Miguel Carcaño) confesó el crimen, el cuerpo sigue sin aparecer. «Documentos TV» estrena esta noche (La 2, 0.00) el reportaje «Marta, la niña de Sevilla», un retrato íntimo y un sentido homenaje realizado a través de los ojos y los testimonios de su familia y de sus amistades más cercanas, con vídeos inéditos de la joven.

Jenaro Castro, autor del guión del documento dirigido por Luis Martínez Daza, cuenta lo que supone para la familia una incertidumbre tan larga: «El dolor es infinito, no se cura con nada. Es un caso sin final. Ahora “El Cuco” y su madre han sido imputados, al ser admitidas por la justicia unas grabaciones en las que se ve que pudieron mentir. Se va a abrir un nuevo juicio y esa es la esperanza que mantiene a la familia en pie».

Un elemento esencial es el respeto al dolor. Según Castro, el documento «consigue contar una historia muy conocida y expuesta mediáticamente durante diez años y crear un relato nuevo, personal, que fija su prioridad en destacar el lado humano y no a la víctima, además de descubrir cómo era Marta del Castillo».

«El objetivo era ese y creo que se ha logrado», añade el periodista, que asegura que han intentado huir «del sentimentalismo gratuito». «RTVE, como radiotelevisión pública, debe mantener la calidad y ajustarse a parámetros de sensibilidad. Y eso está logrado. Los momentos conmovedores nacen del testimonio de los intervinientes. No contribuimos como relatores. Su propia sinceridad y transparencia transmite esos valores. Nosotros nos hemos distanciado mucho. Era uno de los retos y dificultades del reportaje».

Testimonios íntimos

Los padres y el abuelo de Marta, además de su mejor amiga, Alejandra Portillo, y la madre de esta, Susana García, participan en el reportaje. También intervienen el juez Vázquez Taín, para aportar la visión judicial; Carlos Herrera, «la voz de Sevilla por excelencia»; el comisario principal honorario y escritor Ángel Galán; el criminólogo Francisco Santa Cecilia; el decano del Colegio de Abogados de Sevilla entre 1996 y 2019, Juan José Gallardo; el periodista de RTVE José Carlos Fernández y el músico José Manuel Reina. El psiquiatra y forense José Cabrera «aporta el perfil del asesino».

Pero «lo más importante es que se incluyen imágenes y vídeos de Marta del Castillo que ha facilitado la familia porque quería contribuir al homenaje», añade Jenaro Castro. El programa, por otro lado, también cumple con su misión periodística para orientar al espectador en un auténtico rompecabezas, que va más allá de los dos juicios celebrados, uno de menores y otros de adultos, con dos sentencias que desprenden múltiples contradicciones.

En efecto, aunque Carcaño contó que arrojó el cuerpo al río Guadalquivir, tras una década de búsquedas no hay ningún rastro fiable. La reciente imputación de «El Cuco» y de su madre por encubrimiento y falso testimonio no significa que el caso esté cerca de resolverse, aunque existe la esperanza de que se produzcan confesiones que abran nuevas vías de investigación.

Sin Carcaño

Quien no estará presente en «Documentos TV» será Carcaño, después de consultar al padre de Marta si la familia vería con recelo la participación del asesino. «Ni siquiera ha contestado. Y eso que nos ahorramos. Creo que es mejor que no esté para rendir homenaje a Marta, pero no olvidemos que el propio padre fue a verlo a la cárcel y ha escrito una carta conmovedora, que lee en el reportaje, en el que le pide que diga dónde está el precioso cuerpo de su hija», añade Castro emocionado.

El periodista cree, por último, que el programa cosecharía en La 1 y con mejor horario «una audiencia por encima del 15%». «Pero es igual de importante aunque lo vea menos gente. El espectador es el mismo, al margen del número», sostiene.