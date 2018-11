Actualizado 12/11/2018 a las 00:35

Este domingo, «Gran Hermano VIP» asistió a una nueva entrega de «GH VIP: El debate» en esta sexta edición. Presentado por Sandra Barneda, la noche se anunciaba calentita y llena de temas para la polémica. En primer lugar estaba la confesión de Techi en «Sábado Deluxe», donde aseguró que se quedó embarazada de Omar Montes dentro de la casa de Guadalix de la Sierra durante su «edredoning» en el casa de Guadalix de la Sierra. Para añadir más leña al fuego, y sin dejar de hablar de edredones, Makoke y Toni vivieron unos minutos de tensión que no se revolvió entre las sábanas de milagro.

Precisamente Makoke fue también protagonista por un encontronazo que tuvo con Miriam en la casa de «GH VIP». Todo empezó cuando durante una fiesta Miriam se enteró de que Carlos Lozano, su expareja, se lio con Makoke cuando estaba con Miriam. «¿Tú qué has tenido con Carlos Lozano? ¡Dilo!», gritó la peruana fuera de sí, enfadadísima: «¡Mentirosa, falsa de mierda! ¡Se ha revolcado con mi ex!». Makoke, pese a no soportar a Miriam, no se había encarado abiertamente con su compañera, pero esta vez saltó: «He estado aguantando por mis hijos, pero ante determinadas cosas no puedo callarme. Miriam es el daño y la mezquindad por el ganar un puñetero premio. Es lo más ruin que existe. ¿Cómo se puede decir semejante calumnia y quedarse tan tranquila?».

Su hijo Javi en plató fue igual de tajante: «Miriam es una persona repugnante que humilla, insulta y provoca a mi madre». Sandra Barneda tuvo que pedirle que le calmase para evitar que la chispa saltase en plató entre defensores y detractores de Miriam. Esta, en la casa, habló con Isa Pantoja sobre lo sucedido y reconoció haberse equivocado con las formas: «Yo peco por tener estos prontos pero esta mujer a mí me ha sacado de quicio. Me siento mal».

Una vez agotado este asunto se volvió el foco sobre Isa Pantoja, que pasó una noche en la casa con motivo de su cumpleaños. De su estancia en Guadalix dieron que hablar sobre todo sus conversaciones con Asraf, con quien protagonizó un «edredoning» al comienzo del reality. Los tertulianos han querido ver una cierta ambiguedad de Pantoja con Asraf, pues creen que le gusta tanto como Omar Montes, su pareja.

Isa, por su parte, niega sentir nada por Asraf que vaya más allá de una amistad. «Tuve sentimientos por él, pero ya no hay nada», quiso zanjar Isa, que ademós negó haberse besado con Asraf bajo las sábanas. A Asraf no le gustó nada la actitud de Isa de estos días, pues cree que ella «quiere quedar delante de toda España como que ella es la verdadera, pero no lo voy a permitir».

Para rematar la noche, «Gran Hermano VIP» sometió a sus concursasntes a una prueba con la cual podrían obtener ventajas de cara a las nominaciones. Según el Súper y la presentadora, los aspirantes tuvieron todo el fin de semana para estudiar una lista de sinónimos y antónimos, pero no les sirvió de mucho pues la mayoría de ellos cometieron fallos garrafales.

Tony fue el último en pasar por el examen y su error fue uno de los más clamorosos. El concursante tenía que decir «un sinónimo de "adulador" con el que también pueden meterse goles», a lo que él contestó, incomprensiblemente, «estratega». La respuesta, como es obvio, era «pelota». Suso no fue capaz de sacar dos sinónimos de «tiquismiquis» y él mismo reconoció que «el colegio nunca se me dio bien». Tampoco Asraf y Mónica destacaron por su facilidad léxica. El primero no pudo sacar dos sinónimos de «impulsivo» ni ella de «envidioso».

Para culminar la noche Ángel Garó, último expulsado del reality, se enfrentó en plató a los numerosos detractores que allí tenía. Con actitud estoica soportó insultos y descalificaciones de todo tipo y él defendió su actitud en la casa como buenamente pudo, que no fue demasiado.