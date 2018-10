Reabren el Estudio 1, historia de la televisión en España

Actualizado 21/10/2018 a las 01:43

Cuando el joven Fernando Navarrete, ahora todo un veterano de la producción y realización, llegó a TVE en 1967, su primer trabajo fue en «Antena Infantil», donde ejerció como ayudante de dirección a las órdenes de Óscar Banegas. El conocido programa infantil se grababa en el mítico Estudio 1, que se había inaugurado apenas tres años antes. «Este plató es historia de la televisión en España. Era el más potente, el niño mimado. En él se estrenaron todas las novedades tecnológicas que iban llegando. Probamos todo: blanco y negro, color... Recuerdo que cuando llegó el primer mezclador de efectos, en los años setenta, Valerio Lazarov lo machacó probándolo todo. Ese estudio te permitía hacer cosas grandes», recuerda Navarrete, que conoce muy bien el lugar donde capitaneó espacios históricos como «Directísimo», «Estudio Abierto» y decenas de galas de Nochevieja. Después de tres años cerrado y uno de obras debido al amianto y la aluminosis, este estudio vuelve a ponerse en marcha. «Me encantaría hacer lo de antes con la tecnología de ahora en el nuevo Estudio 1», reconoce Navarrete, también vicepresidente de la Academia de la Televisión y exconsejero de TVE. «Sería todo más bonito, sencillo y sobre todo más moderno. El de ahora en lo físico es superior. En aquellos años empezamos en blanco y negro, con cámaras con torreta, no había zoom... Tengo la esperanza de volver un día a hacer algo en este estudio».

ERNESTO AGUDO

Si las paredes del plató hablaran, se podrían escuchar los ecos de espacios míticos como «Un, dos, tres», «Galas del sábado», «Viaje con nosotros», «La edad de oro», «Los Chiripitiflaúticos», «300 millones», «Cesta y puntos», «Aplauso»... «Hay quienes confunden el estudio con el programa de teatro del mismo nombre. Y es curioso, porque salvo algunas obras como “Doce hombres sin piedad”, dirigida por Gustavo Pérez Puig, “El mercader de Venecia” y “La muerte de un viajante”, el resto se hacían en los platós 2 o 3. El haber trabajado allí es todo un orgullo», recuerda con nostalgia Navarrete.

En aquellos años, rememora, el plató era un hervidero de gente. «Todo era más artesanal, ahora con un botoncito lo arreglas todo. Simplemente para un cambio de luces en el estudio había que hacer un gran despliegue. No existían interfonos, nos comunicábamos por señas y a voces y estaba la figura del “traidor” (el encargado de traer y llevar cosas)», explica.

El caos con Pippi Langstrump

De todos los programas que se hicieron en el Estudio 1, Navarrete destaca los especiales de fin de año que se produjeron entre 1983 y 1986, que se emitían en riguroso directo. «Poder reunir en aquel plató un 31 de diciembre a las figuras más importantes del mundo del espectáculo tanto nacionales como extranjeras fue una experiencia inolvidable. Las privadas estaban a punto de llegar y nosotros estábamos en el punto de mira, sabíamos que al día siguiente para bien o para mal iban a llegar las críticas. Cuando ahora vuelves a ver esos especiales sientes orgullo del trabajo que realizamos», recuerda.

Pero no todo son momentos buenos. El veterano realizador aún tiene pesadillas con la visita de la actriz que interpretaba a Pippi Langstrump a «Estudio abierto». «Habíamos preparado algo especial: un numeroso grupo de niños encabezado por una niña –mi hija pequeña– le entregaría un ramo de flores. Tras esto entraría la tuna interpretando “Clavelitos”. Pero cuando llegó la actriz ya no era tan niña, sino una jovencita sueca, y se montó un gran revuelo entre los chavales. Todos querían tocarla no sé con qué intenciones. En ese maremágnum, José María Íñigo dio paso a la tuna y se formó un lío entre niños, tunos... Fueron momentos que aún hoy me atemorizan, ya que temí por la integridad de los pequeños», recuerda.

Maestros del día a día

Aunque los medios técnicos eran más limitados, la televisión de aquellos años evolucionaba a diario. «Todos los días había que inventar. Recuerdo que cuando empecé Pilar Miró nos dijo: “Todo lo que sé os lo puedo contar en diez minutos”. Cada día era una lección y era apasionante, estábamos en un estado de experimentación constante. A pesar de todo eso, desde ese Estudio 1 logramos poner a TVE por delante de muchas de las televisiones europeas. Ganamos muchos premios e hicimos programas pioneros como «Fantástico». Nos colocamos delante a base de inventar», ratifica con orgullo Navarrete. ¿Y ahora? «La profesión ha cambiado mucho –el trabajo del realizador no tiene nada que ver con el de antes– pero en lo que más se nota es en el público. La televisión actual es infinitamente superior en lo técnico. Hay muchos medios, muchas cadenas, pero a pesar de todo hay menos espectadores. En aquellos años no preocupaba la cuota de pantalla, lo único que pedían es que lo que ofreciéramos fuera bueno, bonito y para los productores barato. En una palabra, lo que querían era calidad. En eso no se piensa ahora», concluye.