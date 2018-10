Actualizado 29/10/2018 a las 12:34

El Real Madrid vivió ayer una de sus jornadas más humillantes tras el 5-1 en el Camp Nou. El futuro del entrenador blanco, Julen Lopetegui y la lista de errores del conjunto madridista en la presente temporada han centrado en la mañana de hoy las conversaciones en muchas de las tertulias de la mañana, que han analizado lo ocurrido ayer sobre el césped así como el posible golpe en la mesa que Florentino Pérez podría dar en las últimas horas.

En «El programa de Ana Rosa» la derrota del equipo blanco también ha sido comentada. La periodista de Telecinco, declarada seguidora del Atlético de Madrid, ha querido preguntar a Eduardo Inda por el futuro de Lopetegui tras el fiasco del equipo en Barcelona. Visiblemente molesto por la pregunta, el colaborador ha acusado a la presentadora de no dedicar el tiempo que merece a las victorias del Real Madrid pero sí de «recrearse» cuando el equipo pierde. «Cuando el Real Madrid ganó la Copa de Europa, la temporada pasada, aquí le dedicateis un huequecito. Ahora que hay una crisis, hablas al principio, al final y me parece un poco traicionero», ha reprochado Inda en directo a la presentadora.

Ana Rosa Quintana no ha tardado en desmentir la afirmación del colaborador y ha mostrado a la audiencia las principales portadas de los diarios nacionales, que hablan hoy de la derrota blanca y sitúan al entrenador del Real Madrid en el centro de la diana. «Dice Inda que esto lo hago porque soy del Atleti», ha dicho con sorpresa la periodista de Telecinco.

Inda, por su parte, no ha dudado a la hora de contestar a Ana Rosa Quintana: «Yo estoy comparando el tiempo que usted le dedicó al Real Madrid cuando ganó cuatro de cinco copas de Europa y el que le dedica ahora», ha afirmado. La presentadora de «El programa de Ana Rosa» no ha querido dedicar más tiempo al enfado de su colaborador: «entiendo que para no habar de Lopetegui te metas conmigo, pero cuéntame cuándo se va», ha espetado.