Primer «edredoning» de «GH VIP 6»: «¿Tú quieres ver cómo enchufo la máquina?»

Actualizado 21/09/2018 a las 10:21

Pese a parecer que tienen las ideas clara y que dentro de la casa aseguran no van a llegar a más que una simple amistad en «GH VIP», Aurah y Suso no se separan y son constantes las caricias y los mimos. «Y el día que se te acabe "Gran Hermano" y yo ya no esté para darte mimos. ¿Qué vas a hacer?», increpaba Suso a Aurah, mientras que esta buscaba la excusa por la que se sentía atraída por el extronista: «Aquí me veo que estoy sin mi hijo y siento la necesidad de abrazar a alguien».

«Yo sé lo que es convivir en un reality con una persona encima y si tengo que hacerlo, me lo voy a pensar muy bien a no ser que con el tiempo termine como la yegua, con las orejas para arriba», reflexionaba Suso. Sin embargo, los mimos entre ambos cada vez son más intensos. Tanto que ha llegado un momento que los dos han desatado su pasión bajo la manta. «¿Tú quieres ver cómo enchufo la máquina?», dijo el extronista en un intento de ser romántico bajo el nórdico.

Sin embargo, Aurah y Suso no son los únicos que se han mostrado más acaramelados de lo normal en «GH VIP». Techi y Tony duermen juntos, se dan mimos, bromean… Justo todo lo que, al parecer, le había prohibido que hiciera la pareja que tiene Techi fuera… O tenía, porque sus dudas o su «tol lío» en «GH VIP» le ha hecho pedir un «pause» a ese tal Alejandro de fuera. «Me dijiste que si abrazaba de más a alguien o si dormía con alguien, me diera por dejaba. Por si acaso, te pido un "pause"», decía mientras le recordaba que le sigue queriendo. «Si, cuando salga, quieres venir a por mí a plató...», le decía.