Una presentadora de televisión belga denuncia más de un año de insultos racistas

Actualizado 07/09/2018 a las 16:31

«Muchos creen que el racismo en Bélgica no existe, pero eso no es cierto«. Así de contundente se muestra Cécile Djunga, la «chica del tiempo» de la cadena pública belga, en el vídeo ha colgado en su perfil de Facebook. La presentadora ha decidido denunciar a través de sus redes sociales por lleva recibiendo insultos racistas desde hace más de un año.

«Si os queréis reír tengo algo para vosotros», empieza. «Ayer, tras el programa, una mujer llamó para decirme que era demasiado negra y no se veía más que mi ropa en pantalla», continúa. Tras esta primera afirmación, Djunga deja a un lado el tono jocoso para ponerse seria y denunciar públicamente el tipo de insultos racistas que recibe por su trabajo: «Al principio me hizo gracia, pero después su frase fue calando hondo».

«Va a hacer un año que presento la meteorología en la televisión y los mensajes no han parado en ningún momento. Estoy harta de recibir toneladas de mensajes racistas y ha llegado ya a tal punto que me enerva. (...) Llevo un año aguantando, pero he decidido que se acabó, que no me voy a callar más, porque aun hay gente que cree que el racismo en Bélgica no existe», sentencia la presentadora en un vídeo que cuenta ya con más de 1.700.000 reproducciones.

«Tenemos que acabar con la discriminación, ya no solo racista, sino misógina o de cualquier tipo. (...) Hoy me siento la portavoz de los que han sido heridos por esta gente tan cerrada de mente. Vamos a demostrarles juntos a estas personas de mente cerrada, que Bélgica, mi país, nuestro país, es un país de mente abierta. (...) El acoso virtual, el acoso en redes sociales a todo tipo de personas duele y hay que acabar con ello», asegura.

Las palabras de Cécile Djunga no solo han tenido una gran visualización a través de las redes sociales, también ha tenido una amplia repercusión en la prensa belga. Además, el primer ministro de Bélgica, el liberal Charles Michel, aseguró que se trataban de «hechos graves y comportamiento inaceptable» y confirmó el Gobierno está movilizado «contra toda forma de racismo, de antisemitismo y de xenofobia».