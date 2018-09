El precio de ver el fútbol en Europa: cada vez menos partidos gratis

Alemania: cuatro partidos gratis

Por José Pablo Jofre

Desde aquel 26 de diciembre de 1952 en que se trasmitió el primer partido de fútbol por televisión (un Sankt Pauli-Hamborn07 en diferido desde Hamburgo), mucho ha cambiado en el fútbol por televisión. Actualmente sólo cuatro partidos de la Bundesliga se emiten gratuitamente a través de ARD: la apertura de la temporada, el primer partido después del descanso invernal y los dos partidos del play-off de descenso. El resto, es vendido por DFL Sports Enterprises (una filial de la Deutsche Fußball Liga). Los derechos de transmisión de la Bundesliga se venden junto con los derechos de transmisión de los play-offs de descenso, 2. Bundesliga y Supercopa de Alemania.

En Alemania, Sky tiene todos los derechos para transmitir todos los partidos de la primera y segunda liga en televisión de pago y Deutsche Telekom posee los derechos de televisión por Internet (IPTV). Desde agosto de 2008, 90elf tiene los derechos para transmitir todos los partidos de primera y segunda liga en línea y por medio de la transmisión digital de audio. En el caso de un nuevo abonado a Sky, el paquete correspondiente a la Bundesliga (que incluye la 2. Bundesliga) tiene un coste de 239,88 euros el primer año y 479,88 a partir del segundo, es decir: 19,99 mensuales los primeros doce meses y 39,99 a partir del decimotercer mes.

Inglaterra: hegemonía de Sky y BT Sports

En lo que se refiere a la Premier League, el pastel se reparte indiscutiblemente entre dos operadores: Sky y BT. Ambas compañías, además, se han hecho con los derechos de la liga inglesa por 5.136 millones de euros para emitir encuentros durante el período entre 2019 y 2022. Sky Sports emitirá la mayor parte de los encuentros previstos en el fin de semana (un total de 128 por temporada), así como los partidos del sábado por la noche. Por el contrario BT Sports, su mayor competidor, emitirá los partidos previstos los sábados en la franja diurna.

En cuanto a precios, el consumidor inglés tiene las siguientes opciones:

— TalkTalk: £64.94 al mes durante los primeros dieciocho meses (71,86 euros). Incluye Sky Sports y BT Sports. Sin promoción, el precio asciende a 81,94 libras, unos noventa euros.

— BT: £69.49 al mes durante los primeros dieciocho meses (76,89 euros). El precio incluye también los partidos ofertados por Sky Sports. Sin estos partidos, la factura quedaría en £41.99 (unos 46 euros), aunque el consumidor perdería el grueso del fútbol, que ofrece Sky Sports.

— Sky: £85.99 al mes durante los primeros dieciocho meses (95 euros). El paquete básico, sin Sky Sports ni BT Sports, quedaría en 40 libras, (44 euros), aunque no disfrutaríamos del deporte.

— Virgin: £86.75 (95,99 euros) al mes durante los primeros doce meses. El paquete incluye todos los eventos deportivos emitidos en Sky Sports y BT Sports.

Grecia: recuperar la gratuidad

Por Begoña Castiella

En Grecia el futbol es… casi una religión y los días de los grandes partidos solo se llenan los bares y demás locales para tomar copas con pantallas gigantescas en su interior o exterior. El resto… están vacíos y casi no hay tráfico, porque los griegos sino se juntan ante la televisión de casa o de sus amigos para disfrutar del espectáculo.

La televisión estatal pública ET retransmitía en el pasado todos los partidos nacionales. Eso terminó hace años, pero ahora el gobierno radical ha decidido recuperar esa vieja costumbre aunque, por el momento, se desconocen los detalles del acuerdo. Lo ha anunciado el viceministro de Deportes Yorgos Vasiliadis para la temporada 2019-2020 así como la reducción de la Super liga griega, que pasaría de 16 a 12 equipos. Esta temporada se sabe que habrá transmisiones emitidas en ET pero no cuales todavía.

Este verano la televisión pública helena retransmitió el Campeonato Mundial de Fútbol Rusia 2018 con gran éxito, consiguiendo alcanzar en la final entre Croacia y Francia el 63,3% de audiencia, algo inaudito en ET que suele tener un cupo de audiencia que rara vez supera el 2%. Los partidos de la liga griega y extranjera que no retransmite ET pueden verse a través de los canales de pago COSMOTETV o NOVA.

El fútbol, eso sí, representa un sacrificio para la mayoría de los griegos, que han visto desde el 2010 como las finanzas de su familia han sufrido una reducción de una media del 30% (reducción de sueldos y jubilaciones, aumento del desempleo junto con mas impuestos directos e indirectos. El salario mínimo interprofesional griego es desde hace varios años 586. 08 euros al mes (con dos pagas extras, lo que representaría 683.76 euros en doce pagas).

COSMOTE TV, filial de Cosmote, el antiguo monopolio de comunicaciones griego OTE que fue privatizado hace años, no retransmitirá partidos griegos esta temporada pero suele retransmitir todos los partidos de la UEFA , Europa League y la Champions. También las ligas española, inglesa y alemana. Su canal COSMOTE TV Sports ofrece muchos deportes más y lo principal: ofertas desde 18 euros al mes, siendo el precio normal unos 25 euros mensuales.

NOVA Sports muestra, además, todos los partidos de la Super Liga, Serie A, Liga A, Euroliga, Eredivisie, Bundesliga, Allsvenskan, DFB-Pokal, Copa del Rey , Supercat, Primeira Liga, Premier League UEFA Champions League y Europa League. Es muy apreciado también por quienes siguen el baloncesto. Mantiene siete canales y su abono sin ofertas especiales suele ser unos 50 euros al mes. Hasta hace poco tenía los derechos exclusivos de la Super Liga griega (16 en total) pero con la crisis cada vez menos griegos pueden pagar este canal y por eso este año se cree que retransmitirá muchos menos.

Portugal: Cristiano encarece los precios

Por Francisco Chacón

Las grandes compañías telefónicas portuguesas, MEO y NOS, ofrecen paquetes básicos por 29,99 euros al mes, pero dependen de la concesión de Sport TV, cadena privada que monopoliza el fútbol de pago, especialmente Champions League y ligas extranjeras (española, inglesa, italiana).

Esta cadena permite acceder a todos sus canales por 26,75 euros mensuales. Cuando uno contrata el paquete puede elegir entre no pagar más, aunque se deberá contentar con un partido por jornada de la Liga de Campeones, Liga Europa y Copa de Portugal. En cambio, desembolsar 9,99 euros al mes da derecho a retransmisiones ilimitadas.

No obstante, la llegada de Cristiano Ronaldo a la Juventus puede modificar estas condiciones, porque Sport TV ya se ha dado cuenta de que puede tener más tirón un partido del equipo italiano contra el Milán, el Inter o la Roma que un encuentro de la Liga portuguesa donde no participen los tres grandes: Oporto, Benfica y Sporting. Es relevante tener en cuenta el salario mínimo vigente en Portugal, que asciende a 587 euros al mes.

Francia: tercera liga más cara

Por Juan Pedro Quiñonero

Francia ha comenzado una costosa «revolución»: a partir del 2020, seguir el fútbol a través de la televisión corre el riesgo de convertirse en un lujo que pudiera costar entre 80 y 100 euros mensuales.

Entre 2008 y 2012, la LFP (Ligue de football professionnel), bajo tutela de la FFF (Fédération française de football), cobró 668 millones de euros por los derechos de retransmisión de todos los partidos nacionales. Entre 2012 y 2016, esa factura descendió a los 607 millones de euros, para volver a subir hasta los 726,5 millones de euros, entre el 2016 y el 2020.

A la hora de negociar los derechos de retransmisión, entre el 2020 y el 2024, la LFP ha pedido y conseguido 1.153 millones de euros. Aceptando pagar esa suma, MediaPro (España) ha arrebatado a Canal Plus (Francia) los derechos de retransmisión, consumando de facto una “revolución” de imprevisible alcance.

A partir de ahora (2020), la Liga francesa será la tercera más cara de Europa, detrás del Reino Unido (2.300 millones) y Alemania (1.400 millones). Con una desventaja de fondo: el fútbol francés no tiene históricamente el “atractivo” confirmado por las grandes competiciones inglesas y alemanas. En Francia, los partidos y competiciones organizados por la FIFA y la UEFA son retransmitidos gratuitamente por los canales dispuestos a pagar los derechos reclamados por esas organizaciones por algunos partidos importantes.

A partir del 2020, por el contrario, para seguir la totalidad de las competiciones nacionales será necesario abonarse a Media Pro y Be IN Sports, que se repartirán la totalidad del “pastel” futbolístico nacional. Se presta a Canal Plus (Francia) la puja eventual por retransmitir algunos partidos. Para seguir las competiciones europeas será necesario estar abonado a SFT Sport y / o Eurosport.

Hasta ahora, estar abonado a una sola cadena (entre 25 y 50 euros, según los canales y prestaciones) permitía seguir buena parte del fútbol nacional y europeo. A partir del 2020, los nuevos contratos de la la LFP, bajo tutela de la FFF, van a encarecer la factura de los aficionados nacionales, que tendrán que pagar entre 80 y 100 euros mensuales para poder tener acceso a la mayoría de los partidos nacionales y europeos.

Italia: dos plataformas

Por Ángel Gómez Fuentes

Hubo un tiempo en Italia en que era fácil seguir todo el fútbol en televisión suscribiéndose a un solo canal, Sky. Ahora, sin embargo, ha entrado en juego otra plataforma: Dazn.

En Sky, para ver los 266 partidos de un total de 380, incluyendo la Serie A, la Europa League y la Champions, el abonado pagará 63,80 euros al mes con recepción por satélite, y 44,90 euros al mes por fibra.

El resto de los partidos serán visibles en streaming en Dazn, que cuesta 10 euros al mes, aunque los abonados de Sky desde hace más de un año pagarán 8 euros.

Sky tiene los derechos para 7 partidos de cada 10 de cada jornada de Serie A. Los otros 3 de cada diez son de exclusiva para Dazn, una especie de Netflix del fútbol.

El caso argentino: precios prohibitivos

Por Carmen de Carlos

Las retransmisiones de fútbol por televisión, tanto en Argentina como en Chile, son servicios complementarios al paquete básico que ofrecen las compañías privadas.

En Buenos Aires, lo habitual es que la señal de internet esté incluida en la oferta. El plan general cuesta unos 1.750 pesos (unos 52 euros) aunque se pueden encontrar opciones más baratas. El fútbol puede estar incluido en un “combo” con otras opciones (cine, etc) o solicitarlo aparte. En éste último caso, su precio en Cablevisión, la principal compañía de cable del país, es de 375 pesos (11 euros) por mes (a añadir al abono mensual) y está disponible en la opción HD (alta definición o Flow). Paquete “Premium”, permite acceder a las retransmisiones de todos los encuentros de la Superliga de futbol argentina a través de las señales de Fox Sport y TNT Sports que emiten las 24 horas acontecimientos deportivos nacionales e internacionales. El contrato habilita para ver las emisioness en los dispositivos domésticos con descodificador y móviles del titular.

En el caso de Chile, para ver el futbol nacional, tomando como referencia la compañía VTR, hay que pagar el plan básico, de unos 43 mil pesos (en torno a los 57 euros), suscribirse a CDF Premium por la friolera de unos 8.500 pesos (11 euros generosos) mensuales y sumarle otros 9.980 pesos (más de 13 euros) para acceder a las ligas internacionales (Champion, Premier etc). Es decir, en total, la tarifa ascendería, con todo incluido, a más de 80 euros por mes, un precio inalcanzable para la mayor parte de la población si se tiene en cuenta que el sueldo básico no llega, ni llegará en esta legislatura, a los 400 euros (se debate estos días en el Congreso chileno y rondará los 300 mil pesos). Dicho esto, los jubilados tampoco lo tienen fácil ya que las pensiones que cobran, de media, son de 245 mil pesos (poco más de trescientos euros), según la Fundación Sol.