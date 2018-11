De plantar a La Sexta y Mediaset a despedido por Antena 3: las polémicas televisivas de Hermano Mayor

Actualizado 28/11/2018 a las 02:39

El rostro de Pedro García Aguado es de sobra conocido para los televidentes españoles. El que fuese uno de los grandes valores de aquella selección española de waterpolo que se proclamó campeona del mundo en Australia en 1998 y que alzase el oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 es, desde hace casi una década, uno de los presentadores más destacados de la televisión española. En concreto, desde que se pusiese al frente de las siete primeras temporadas de «Hermano Mayor», el programa de Cuatro, antes de pasar en 2015 a Antena 3, que ha decidido ahora no renovar su contrato que le unía al Grupo Atresmedia.

Así lo aseguró el propio presentador, que habló acerca de su despido en su perfil de Twitter, en el que siempre se muestra muy activo. «Después de 3 años unido a Antena 3, han resuelto mi contrato laboral y, a partir de ahora estoy en plena disposición para afrontar nuevos retos en televisión y seguir ayudando a la comunidad»», aclaró García Aguado, antes de arremeter contra Atresmedia en mensajes posteriores. «Me mantendré fiel a mis principios, educación y valores, aunque aún tenían formatos grabados por mi que emitirán sin tenerme en nómina. Son muy listos», publicó en otro mensaje, que posteriormente borró. «Seguiré haciendo tele de calidad donde me quieran», aseguró en otro «tuit».

Después de 3 años unido a @antena3com, han resuelto mi contrato laboral y, a partir de ahora estoy en plena disposición para afrontar nuevos retos en Televisión y seguir ayudando a la comunidad. — Pedro García Aguado (@pgaguado) 18 de noviembre de 2018

Gracias Pablo. Seguiré haciendo tele de calidad donde me quieran. Un abrazo. — Pedro García Aguado (@pgaguado) 18 de noviembre de 2018

Su salida de Antena 3, así las cosas, no ha sido todo lo limpia posible. Algo que recuerda mucho a lo sucedido con el presentador en el año 2015. Hasta ese año y desde 2009, el conductor televisivo se ganó el apodo de «Hermano Mayor» por su labor al frente del espacio de Cuatro. García Aguado nunca esconde que en el pasado tuvo problemas con el alcohol y la cocaína y encabezó durante siete temporadas en Cuatro un programa que ayudaba a jóvenes conflictivos a tratar de enderezar sus vidas. El espacio era uno de los grandes activos de la cadena, pero con la grabación de su octava temporada a punto de arrancar, «Hermano Mayor» sorprendía a Mediaset anunciándoles su decisión de no continuar en el programa.

Turbia salida de Mediaset

Sucedió tras una reunión «decepcionante» que García Aguado mantuvo con Mediaset, tal y como aclaró el propio presentador en el verano de 2015, en una entrevista con Jaime Cantizano en «Atrévete», el programa que el televisivo conducía en Cadena Dial y en la que García Aguado cargó con dureza contra Mediaset e incluso contra su consejero delegado, Paolo Vasile. Por aquel entonces, la prioridad del presentador era estar con su madre, enferma de cáncer, aunque según su versión, la cadena no atendió a sus necesidades. «Empezamos a negociar el contrato y saltaron las alarmas. Yo quería un contrato de un año, pero me ofrecían tres. Tanto es así del tira y afloja del contrato que termina cuando yo me canso, pero aún así y para no dejarles colgados, dije que haría una temporada más. Ni siquiera les pedí un aumento, como se ha publicado. Pero al final, empezaron a hacer el tonto con el contrato y me cansé», afirmó el presentador en «Atrévete».

García Aguado salió así del grupo y fichó cuatro meses después por Atresmedia, en un movimiento que fue interpretado como una «traición» por parte de Mediaset. Desde el gigante audiovisual de Vasile no parecían entender que García Aguado estuviese listo para volver a trabajar, tras lo sucedido con su madre, solo cuatro meses después de aquello. «Pedro García Aguado nos ha transmitido en todo momento que no podía afrontar la grabación de la octava temporada de “Hermano Mayor”, en las fechas previstas, por serios problemas personales y así lo hemos contado. Si el problema es otro, atañe solo a su conciencia», afirmaban entonces desde Mediaset. «Ninguna cadena, programa y consejero delegado me van a decir a mí si tengo que tener o no problemas de conciencia», respondió entonces García Aguado. «¿Mi conciencia? ¡Qué pena tener que leer esto!», agregaba en Twitter.

En los tres años que ha estado en Atresmedia, García Aguado ha estado al frente «Cazadores de trolls» y la primera edición de «La isla» en La Sextra; y de «Eso que te ahorras» en Antena 3. Además, apareció en varios programas del grupo como «Liarla Pardo», «El hormiguero» y «La Sexta Noche». El presentador tenía un contrato de cadena con Atresmedia, que en 2017 le fue renovado por un año más. Sin embargo, el grupo ha decidido no volver a prolongar su vínculo con el televisivo, que ha dejado grabada la segunda temporada de «La isla» para La Sexta y el programa «De aquí en un año» en Antena 3.

No es la primera vez que García Aguado termina de manera abrupta con La Sexta. En 2012, cuando todavía estaba en Mediaset, firmó un precontrato con la ahora segunda cadena de Atresmedia para fichar por un nuevo programa de la cadena, para la que grabó incluso varios vídeos promocionales. Sin embargo, Mediaset logró convencerle para romper su acuerdo y García Aguado se quedó con «Hermano Mayor». La Sexta le reclamó entonces una cantidad de 848.000 euros por los daños, aunque la demanda fue desestimada el pasado 2013.