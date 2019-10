Piden el boicot para la visita de Santiago Abascal a «El hormiguero»

Actualizado 10/10/2019 a las 12:50

A un mes vista de la nueva fecha de elecciones generales, Santiago Abascal se toma un receso para visitar «El hormiguero». Al plató del programa de Pablo Motos irá a divertirse, pero también a hablar de los pronósticos de Vox de cara a los próximos comicios del 10 de noviembre, después del bloqueo político al que ha estado sometida España durante estos meses.

Aunque, tal y como ha adelantado el presentador de «El hormiguero», Abascal no será el único aspirante a presidir España que visitará el programa de Atresmedia, sí será la primera vez que pise el plató del espacio conducido por Pablo Motos, que ha anunciado en la promoción del programa de este jueves lo siguiente: «En las anteriores elecciones generales del mes de abril, la formación de Abascal obtuvo 24 escaños en el Congreso de los Diputados y más de 2.670.000 votos. Preguntaremos al líder de la formación por el pronóstico que augura para la nueva cita electoral de noviembre, tras el bloqueo político de los últimos meses. Es la primera visita e Santiago Abascal al programa».

El líder de Vox, siempre muy activo en redes sociales, acudirá a «El hormiguero» finalmente pese a las críticas que su visita ha despertado en los espectadores. Muchos usuarios de Twitter que consumen el programa han pedido boicotear el espacio de Atresmedia, como por ejemplo «Los chikos del maíz», que tal y como recoge Javier Gallego Crudo han dicho: «Vox no es un partido más, no pueden ir al Hormiguero como si fuesen tipos normales, que ayer estaban diciendo que las 13 rosas violaban. No es un partido más».

"Vox no es un partido más, no pueden ir al Hormiguero como si fuesen tipos normales, que ayer estaban diciendo que las 13 rosas violaban. No es un partido más", @Nega_Maiz@chikosdelmaiz#EnCrudoyEnDirectopic.twitter.com/UsFqqvT1rz — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) October 7, 2019

Otros, sin embargo, abogan por mantener la cordura y apuestan por respetar a cualquiera que salga en televisión, sea de la ideología que sea.

✅ @Santi_ABASCAL visitará @El_Hormiguero el próximo 10 de octubre. ¡No dejará indiferente a nadie!

➡️ Los españoles podrán comprobar que el discurso de @vox_es no es radical, es de sentido común.

⚠️ Yo no me lo perdería por nada del mundo. ¿Y tú? pic.twitter.com/kFW4erfJCU — Iván de Vargas ﻥ #PlusUltra 🇪🇦 (@Ivan_de_Vargas) October 4, 2019

En la tele pueden estar el etarra de Otegi, Rufian, Torra, Puigdemont, gente del PCE/IU, etc. pero no un partido constitucional que tiene representación en el Congreso de los Diputados y luego iréis reclamando la libertad de expresión. — D. (@_DarkRain09) October 5, 2019

¿No creéis que es hora de respetar la opinión de todo el mundo y escucharla aunque no se lo que queremos oír?



Si defendemos una Libertad de expresión, es para lo bueno y para lo malo, no cuando queremos y lo queremos,



Si no sería libertinaje.... — jorgito1100new (@jorgito1100new) October 4, 2019