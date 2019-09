«Pesadilla en la cocina»: las peores cocinas que ha visitado Chicote

Café Zamora (Zamora)

En noviembre de 2016, y por primera vez desde que se estrenase «Pesadilla en la cocina», Alberto Chicote tiró la toalla: «No soy capaz de hacer más». Nunca antes el programa había dado por perdido un restaurante, pero el céntrico negocio regentado por Sole en la ciudad castellanoleonesa colmó la paciencia del chef. Buena parte de la responsabilidad recae sobre la muy personal forma que tiene su dueña de ejercer el liderazgo: gritos, golpes, insultos, falta absoluta de autocrítica...

El resultado era un completo desastre, unos platos defectuosos y unos clientes que se marchan escandalizados de oír a la dueña pegar gritos en la cocina. Chicote trató de persuadir a Sole para intoducir algunas reformas, pero no hubo manera: «Me voy con la satisfacción del trabajo bien hecho, porque creo que he hecho todo lo que podía para conseguir que El Zamora fuera un sitio con toda la proyección del mundo, pero donde no me quieren ya sé que me tengo que ir».

El Castro de Lugo (Madrid) La cocinera le pidió a San Pancracio por su restaurante, pero no atendió sus oraciones

Una de las cocinas más sucias que apareció en el programa fue la de El Castro de Lugo un restaurante madrileño que sirve platos de la gastronomía gallega. El débil carácter de su dueño, así como su falta de liderazgo, sumado a la falta de compromiso de sus empleados, mantenían el negocio sin rumbo.

En la cocina, el chef encontró grasa pegada en la freidora, ollas y sartenes; un hedor insoportable y comida podrida en el frigorífico. La suciedad era tan exagerada que llegó a superar los niveles de tolerancia de Alberto Chicote, que tuvo que ir al baño a vomitar por todo lo que allí había visto.

Mientras Alberto Chicote alucinaba con lo que encontraba en El Castro de Lugo, Cristina, la cocinera del local, pedía ayuda a San Pancracia y se marchaba en pleno servicio para rezar. Poco después de aparecer en el programa, El Castro de Lugo echó el cierre.

Da Vinci (Alicante)

El Castro de Lugo fue el primer restaurante en cerrar sus puertas tras el paso de Chicote, pero poco después le siguió el Da Vinci, un restaurante alicantino. La visita del chef televisivo fue una maldición para el establecimiento: Alberto Chicote ordenó cambiar todo el decorado del restaurante, y pocas semanas después un temporal devastó el local. Rafa Soler, dueño del Da Vinci, denunció que los consejos de Chicote no le habían servido de nada y culpó al programa de su quiebra. Además, aseguró que Chicote le pidió que no limpiase la cocina para poder grabarla. «Pero mi cocina sí se limpiaba», aseguró. Sus hijos han desmentido esta versión y reconocen que su padre fue el único responsable del cierre.

Terraza Rocío (Sevilla) Alberto Chicote, en la cocina del Terraza Rocío

Posiblemente esta cocina sevillana sea la más cochambrosa que ha visitado el equipo de Alberto Chicote. Rocío, la propietaria del restaurante, lo reconoció abiertamente: «La gente no viene porque les da asco el cocinero, es un cochino». El chef tampoco se mordió la lengua: «Tu no eres cocinero, eres un terrorista. Da mal rollo ver cómo trabajas, lo tocas todo con las manos sucias. Si en estos años has trabajado igual, me extraña que no hayas dejado cadáveres». Pese a ello, el restaurante sigue abierto a día de hoy.

Mizuna Thai (Gerona) Alberto Chicote, con el equipo de Mizuna Thai

Chicote visitó el Mizuna Thai, un restaurante chino de Gerona que cuenta con 300.000 euros de deuda acumulados en el último año. «Tiene una carta interminable, tardo 20 minutos en leerla», le recriminó el chef, «además tienes una mierda de sistema de trabajo». La mayoría de sus trabajadores no hablaba español, lo que complicaba aun más las cosas. Los clientes se tiraban más de dos horas esperando por su comida, pero eso no era lo peor: «La mierda de la cocina no es de un año ni de medio. Es de los diez años que lleva el restaurante ahí. Todos los cocineros que han pasado por el restaurante han pasado de eso».

Baltias (Madrid) El presentador discute con el cocinero del Baltias

Ubicado en el barrio de La Estrella, en Madrid, el Baltias era uno de esos sitios practicamente insalvables, todo un reto para el polémico chef televisivo. Pese a sus ímprobos esfuerzos, todo fue inútil y casi llega a las manos con un cocinero. La cocina presentaba un aspecto lamentable llena de colillas y cucarachas. «Aquí hay más mierda que en el palo de un gallinero», llegó a decir Alberto Chicote. «Me muero de ganas de conocer al figura que ha hecho esto» se burló el chef al probar uno de los platos, logrando cabrear al autor, que se encaró con Chicote.