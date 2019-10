Actualizado 11/10/2019 a las 00:53

En La Sexta se emitió este jueves un nuevo episodio de la séptima temporada de «Pesadilla en la cocina», el programa en el que Chicote trata de relanzar restaurantes al borde de la quiebra. Esta vez el chef se trasladó a «La cueva de Juan», un asador en la localidad valenciana de Paiporta que goza de mala fama y cada vez menos clientes.

El panorama que allí se encontró Chicote fue desastroso: un dueño desaubicado y superado por las circunstancias, un solo empleado que hace todas las tareas del local, alimentos cadicados desde hace varios meses, aceite de cocinar en botes de ambientador o una cocina con un nivel de grasa y suciedad que roza lo insalubre.

«Esto es óxido, ¡esto es de terroristas!», abroncó Chicote a Emilio, «esto es jugar con la salud de la gente». El chef dijo que «hacía mucho que no me encontraba con tanta mierda en una cocina», y tanta fue que hasta le dieron arcadas al ir a abrir una bolsa con comida podrida. «Esto es motivo de que te cierren el chiringuito con siete llaves y las tiren al fondo del mar», le adivirtió Chicote, «esto es como una broma pesada». Un equipo profesional tuvo que limpiar a fondo la cocina para «que haya garantías mínimas de salubridad».

Al frente del negocio se encuentra Emilio, un dueño de lo más peculiar que gestiona el asador con absoluta dejadez y sin preocuparse demasiado: «Es el jefe más dejado que he conocido». También se le conoce en el local como «el hombre orquesta», porque en en lugar de servir las mesas se pone a tocar al piano, la armónica o la guitarra a ritmo de sus temas favoritos de Julio Iglesias, Camilo Sesto o Isabel Pantoja.

El aspecto del local era lamentable. Los toldos estaban «deshilachados y feos» y las jardineras «son un almacén de piedras y de mierda». La capacidad de organización de Emilio era nula, y en cada servicio tenían que hacer varios viajes a un supermercado a por hielo o a por algún ingrediente que faltaba.

En «La cueva de Juan», Carlos lo hace todo: prepara los platos, cocina, limpia el local, sirve las mesas, recoge al final de la jornada… Y, se queja, de que ni siquiera recibe una palabra de apoyo o un sueldo acorde con el tiempo que trabaja. Chicote le preguntó por qué continuaba trabajando ahí en una situación tan extrema. Carlos, entre lágrimas, explicó que aguantaba «por mi mujer y mis cuatro chiquillas. Tengo que pedir ayuda en Cáritas porque con mi sueldo no llega y soy el único que trabaja. No me puedo ir, si me voy, no comen. Si me voy a la calle, ¿qué hago? ¿Me pongo a robar?».

Esta situación no podría continuar sin que saltasen chispas entre dueño y camarero, y así sucedió cuando Chicote puso a ambos frente a frente para arreglar sus diferencias. Carlos explicaba cómo le afecta la situación del restaurante a su vida personal y cómo no puede llegar a fin de mes con 800 euros. Emilio sacó las uñas para defender la gestión de su negocio rebatiendo esa cantidad: «Eso no cobras». «220 euros a la semana», concretó el encargado.

La paciencia de Carlos se terminó tras una discusión y empezó a sacar los trapos sucios. Entre gritos, el camarero le explicó a Chicote que es él el que lava los paños de cocina en su casa y su mujer la que lava «la puta ropa» al propietario. «Nos hemos llevado más de una vez a lavar la camisa tuya del trabajo, guarro», le espetó.

Carlos dejó la conversación, mientras Emilio se burlaba de la situación. Un hecho que hizo que el camarero perdiese los nervios delante de Chicote. «Por ahí no paso. Le rompo la cabeza, ¿eh? A mí no me falta el respeto el mierda ese», gritó. Sin embargo, el propietario siguió tirando de cinismo y se empezó a reír de su empleado. «No te rías de mí que te cojo y te rompo, cabrón», se encendió Carlos mientras Chicote le agarraba para que no pegase a su jefe.

«De normal no soy así, pero con gente tan cabrona y déspota como él sí», confesó el camarero. Al final, como el propio Chicote explicó, «encontré la luz en el fondo de la cueva». Y es que con trabajo y dedicación Emilio y Carlos consiguieron reflotar el restaurante y volver a llenarlo de clientes.