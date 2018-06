Alberto Chicote: «¿Por qué tengo yo que aguantar que me vaciles?»

Actualizado 27/06/2018 a las 23:36

«Si usted no quiere seguir esperando, lo mejor que puede hacer es marcharse de mi casa». Así responde a uno de sus clientes la dueña de La Casuca, la nueva pesadilla de Alberto Chicote. El restaurante de la localidad madrileña de Móstoles, que hace varias décadas fue uno de los mejores locales del municipio pero que perdió la mayor parte de su clientela desde que pasó a manos de la hija del dueño y su marido.

El problema: la familia está dividida en dos bandos. «Hay que gente que pone el negocio para no tener clientela. Ese es el caso de mi hija y su marido. ¿Has visto algún sitio donde los clientes lleguen a comer a las diez y los camareros, a las doce?», dice el verdadero dueño del local. Y para complicarlo todo, son los más inexpertos quienes más mandan. Por eso, han llamado al equipo de «Pesadilla en la cocina» para ver si ellos pueden ayudarles.

Alberto Chicote se enfrenta a este restaurante en el que el poco respeto hacia los clientes, los malos modos, una comida de baja calidad y una apatía que empieza a llevárselo todo por delante están haciendo que se hunda con toda la familia dentro. El chef recibió el encargo de encarrilar el negocio de la mejor manera posible, tarea nada sencilla a tenor del poco entusiasmo que encuentra entre todos los miembros del equipo del restaurante y de la facilidad a la que más de uno se le enciende la llama de la mala educación, los gritos y los nervios.

Unos medallones de carne que saben a pescado. Un trozo de plástico en la comida. Un steak tartar de aspecto poco seductor y ejecución reprobable… Estos son algunos de los ejemplos a los que se han enfrentado los clientes de La Casuca. Pese a los errores, cualquier comensal decidido a quejarse no recibe una disculpa sino una brusca contestación de las que dejan completamente helado. «Yo un tartar así que tiene textura de un paté de cerdo, no me lo como», apunta Alberto Chicote a la cocinera. «El tartar está perfecto. Por ahí, no trago», responde. «¿Cómo le vas a consentir a un notas que venga a tu casa a decirte eso? Eso no se lo consiento a nadie. No te vas, yo te levanto», añade a gritos la responsable del local.

Esta actitud, la apatía en el servicio y una comida de cada vez peor calidad están llevando al borde de la desesperación al dueño del restaurante, que dejó a una de sus hijas, que no acepta las críticas, y a su marido al frente del negocio y que ve cómo La Casuca se va hundiendo cada vez más rápido debido a la desidia y a los malos modos con los que se están llevando las riendas del negocio. «Lo más probable es que se quede sin comer», le dice la dueña a un cliente ante la mirada estupefaciente de Alberto Chicote: «Lo que acabas de hacer es de puta vergüenza. ¿Por qué tengo yo que aguantar que me vaciles?».

La atención al cliente en el restaurante es un auténtico desastre, y a poca gente que haya ya se queda desbordada la cocina. «Yo prefiero hacer que no me entero de nada antes que decirle que no a los clientes», explicó una de las camareras.

Las deudas a proveedores tampoco ayudan a mejorar una situación en la que el matrimonio muestra una total falta de profesionalidad, de ganas y de cariño por el restaurante que han provocado una situación completamente insostenible. Alberto Chicote tuvo que armarse de paciencia para intentar encauzar un negocio cargado de gritos, malas vibraciones y falta de interés. «Esto solo tiene una solución: y está muy lejos de donde estamos ahora», les advirtió Chicote.