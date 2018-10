Periodistas de Antena 3, contra Gloria Lomana: «¿Cómo se puede tener tan poca vergüenza, con lo que me hizo por quedarme embarazada?»

Actualizado 10/10/2018 a las 12:15

No ha gustado a muchas trabajadoras de Antena 3 que Gloria Lomana, exdirectora de informativos de Atresmedia, haya publicado un libro en defensa del feminismo. En «El fin del miedo», la periodista pone en relieve el empoderamiento femenino aunque lo cierto es que su defensa a ultranza de la igualdad de sexos ha molestado a quienes en otro tiempo fueran sus compañeras en el grupo de comunicación. Así lo aseguró hace semanas la periodista de información política de Antena 3, Pilar Ruipérez, que afirmó tras la publicación del libro que «qué bueno que ahora algunas defiendan con tanta fuerza el derecho de alzar la voz. Para muchos profesionales de Antena 3 Noticias no resultó tan fácil. #ElFindelMiedo. Me gusta el título», escribió la comunicadora en Twitter.

El de Ruipérez no fue el único dardo contra el libro de Lomana. Varias compañeras de la periodista se sumaron a las críticas y mostraron en sus redes sociales su sorpresa contra este, dicen, giro en la actitud de la exdirectora de Informativos. «¿De verdad se ha vuelto feminista? Si es así me alegro mucho... Espero que sea un cambio honesto. No sé qué opinan las compañeras que han trabajado con ella en Antena 3. El título, qué gracia, es muy evocador», escribió también en la red social la experiodista de Antena 3, María José Cameno. «Me sorprende sobre todo el título. Qué curioso que ahora defienda terminar con el miedo. Luchemos, sí, por el fin de todos los miedos. También el que han sufrido muchos profesionales, mujeres y hombres, en Antena 3 Noticias durante su etapa», comentó también Ángela Puerta.

«No me puedo callar. Basta ya», ha dicho Mónica Martínez

La periodista María Rey, también extrabajadora del grupo Atresmedia y que en la actualidad presenta el magazín «120 minutos» en Telemadrid, se sumó a los comentarios sobre el libro de Lomana y destacó que «el miedo te paraliza, te empobrece. A veces el precio de perderlo es demasiado alto. Ahora que ha llegado EL FIN DEL MIEDO le doy las gracias a Ángela Puerta, Pilar Ruipérez, María José Cameno, por su valentía y sobre todo, porque de vosotras siempre aprendí periodismo, tuiteó.

La última en sumarse a la polémica ha sido Mónica Martínez, quien ha decidido alzar la voz sobre el libro de Loman:a «No me puedo callar. Acabo de leer la entrevista a Gloria Lomana y no se cómo se puede tener tan poca vergüenza con lo que me hizo a mí por quedarme embarazada... ¿feminista? #bastaya».

Contundente ha sido también Soledad Arroyo, que ante la defensa a ultranza de la libertad de las mujeres en el libro de la exdirectiva de Atresmedia tampoco ha querido cortarse: «Curioso título... ¿¿Como cuando una jefa te recomienda no engordar durante un embarazo?? ¡De acuerdo! Antes debería haberse acabado», ha escrito.