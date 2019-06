Patricia Conde: «No hablamos de televisión como en "Sé lo que hicisteis". Ha cambiado todo»

Actualizado 04/06/2019 a las 08:36

Patricia Conde (39) regresa esta martes a las 22.00 a #0 con un nuevo programa. Pero en esta ocasión no la han recibido por la puerta grande. De hecho, para ser más exactos, se ha tenido que dirigir directamente al sótano de la cadena, lugar que les han dejado para poder presentar, junto a Ángel Martín, «Dar cera, pulir #0», el último estreno de la temporada de Movistar+.

Con su habitual tono de humor, Conde explicó que esto no es más que el preámbulo de lo que la audiencia puede esperar del nuevo programa de la factoría telefónica. «Decidimos que fuese un sótano porque nos hacía mucha gracia autocriticarnos. Hacer hacia dentro esa mirada crítica diciendo "bueno, ahora están enfadados con nosotros y por eso no nos dan ni un plató, nos mandan al sótano casi por caridad". Hay una historia detrás de este sótano. No es un decorado y ya, como podía ser el de "WifiLeaks", que era el típico, el de toda la vida. Hemos acertado en elegir algo más creativo, un escenario que se puede acercar más al de una sitcom. Hay mucho más en un sitio así, con esa historia que hay detrás», aseguró la humorista a la prensa durante la presentación del programa.

Sobre el plató, además, Patricia Conde no solo se muestra entusiasmada por el factor diferencial del espacio en el que presentará, sino que también reconoce que, a diferencia de lo que sucedió con «Sé lo que hicisteis...», no le importaría tener que quedarse muchos años junto a los cubos de basura. «Si en el sótano estamos contentos, nos quedamos en el sótano. Nos encanta a todos el plató de Buenafuente, con ese patio de butacas, esas cortinas rojas, esa banda... Pero si en el sótano estamos a gusto, para qué vamos a cambiar si nos funciona», afirmó la actriz.

«Están todos muy a favor en la cadena, incluso las series extranjeras, que no lo saben. A ver qué dicen los de "Juego de Tronos" cuando vean las parodias» Patricia Conde,

El origen del programa, en el que Movistar piensa reírse de sí misma, tuvo lugar durante el final de «WifiLeaks»: «Ya sabíamos que no íbamos a grabar más. Yo siempre dije "¿por qué no hacemos solo sketches? ¿Por qué no nos quitamos el plató? El plató sobra, ¿para qué tanta luz y tanta historia, si al final lo que realmente importa son las personas?". Vamos a un escancio pequeñito, como empezamos en "Sé lo que hicisteis...". Decía que aprovecháramos y empezáramos a hacer sketches de series, de películas. Imagino que, en los tiempos que corren, tampoco te puedes meter mucho con el vecino, pero pensaba que nos sobraba contenido con Movistar y con Netflix. Podíamos hacerlo. Y al final, en aquellas reuniones con Movistar, decidieron hacer "Dar cera, pulir #0"», recuerda Patricia Conde sus reuniones antes de tener luz verde para el proyecto. «Movistar nos ha demostrado que ellos quieren hacerse esa autocrítica y que quieren reírse de ellos mismos, que eso es una estrategia muy buena. Y están todos muy a favor en la cadena, incluso las series extranjeras, que no lo saben. A ver qué dicen los de "Juego de Tronos" cuando vean las parodias», aseguró en su habitual tono jocoso.

«Si son la misma productora. ¿Qué van a hacer?¿Denunciarse a sí mismos?» Patricia Conde,

De hecho, Patricia Conde da lecciones desde sus propias enseñanzas. No solo va a reírse de los programas y series que fabrican en su propia casa, sino que también ella se ríe de ella misma continuamente. Sin sentido del humor sería imposible manejarse en el día a día con los tiempos que corren. Desde que soy pequeña, nací con esa faceta de reírme de mi misma, del mundo, y es que me gusta ser el payaso, me gusta hacer reír, reírme de formatos que me hagan reír. Lo disfruto y lo celebro muchísimo».

Para «Dar cera, pulir #0», Conde ha regresado a Globomedia («Zapeando», «El Intermedio»), productora en la que ella ya es toda una veterana. «Vivo aquí al lado y he venido a ver a amigos. Estoy muy familiarizada con Globomedia. Lo que pasa es como si te digo "¿cuánto tiempo llevas con tu pareja? 10 años, ¡jo que recuerdos!" No, si es que estoy al día. Siempre lo he visto como un "continuará", no lo como un "the end"», y la segunda parte comienza ahora.

El formato, que está «muy cuidado», está siendo muy satisfactorio para todas las partes involucradas. «Están muy contentos», asegura Patricia Conde sobre la opinión de la cadena y la productora. Aunque ella tiene algo muy claro: la televisión de hoy en día no es la misma que la de hace ocho años. «Por el ritmo de vida que llevamos mis amigos y yo, cuando nos sentamos en una sobremesa, hablamos de series y otros formatos, pero todo lo vemos bajo demanda. No tenemos tiempo real de sentarnos a ver un programa que está programado a una hora, con sus anuncios, etc. Hace muchos años que no veo la televisión de esa forma. No es la manera que teníamos de hablar de la tele en "Sé lo que hicisteis". Ha cambiado todo en general. Vemos más la tele en dispositivos, en teléfonos y ordenadores que en televisiones», y de hecho «Dar cera, pulir #0» también bebe de esa nueva forma de consumo televisivo, ya que no se ceñirá necesariamente a la actualidad, como si lo hacía en «Sé lo que hicisteis...».

Patricia Conde y Ángel Martín en la presentación del programa - MOVISTAR+

Durante la primera emisión, que tendrá lugar este martes a las 22.00, las críticas a «Zapeando» serán un habitual en el programa. «Como dice Ángel: "Si son la misma productora. ¿Qué van a hacer? ¿Denunciarse a sí mismos?". Lo bueno que tiene Globomedia es que son expertos en comedia y se ríen mucho de ellos mismos, de sus formatos, entonces no hay ningún problema en todo eso». Pero, además, se vivirá un momento muy cómico con uno de los sketches, protagonizado por Patricia Conde junto a Mario Casas, en el que tenía que mirar fijamente sus partes íntimas.

«Aunque la gente no se lo crea, soy muy tímida. Pero luego me enfrento a una convención delante de 5.000 personas y me pone. Además, fue improvisado. Hacía como ocho años que no veía a Mario. Me dijeron en maquillaje que estaba Mario Casas y que iban a aprovechar que tenía diez minutos con nosotros. Me da mucha vergüenza, en frío, cuando no sabíamos ninguno de los dos que íbamos a hacer ese sketch. Y fue como.... el paquete... y yo pensando que tenía afasia, se me mezclaban las palabras. Porque la primera vez salió perfecto. Pero me dijeron de repetirlo, y pensé que podía una vez más. Mario también es tímido, y el director me pedía que mirara más fijamente al paquete. Y para eso soy muy pudorosa. Me empecé a poner muy roja, me empezaron a arder las orejas y solo pensaba en que acabara. Pero me hace mucha gracia, ha quedado muy natural. Parece que soy una salida».