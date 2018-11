Actualizado 30/11/2018 a las 09:53

Christian Gálvez vive uno de sus mejores momentos profesionales. El presentador, experto en Leonardo da Vinci, acaba de presentar suúltimo libro sobre el genio: «Gioconda descodificada», en el que realiza un detallado estudio sobre la historia del emblemático retrato. Gálvez, como todo el mundo sabe, es también el presentador de «Pasapalabra», uno de los concursos televisivos que más engancha a la audiencia y que, en los últimos meses, vive otra de sus muchas etapas doradas gracias a Fran, el concursante que ha logrado cautivar a la audiencia gracias a su extenso dominio de la palabra.

Esta semana, Gálvez ha sorprendido con una entrevista en la revista «Lecturas» en la que habla de un drama personal. El autor relata que fue víctima de una traición laboral aunque no revela datos de dónde ni en qué condiciones sucedió. «No voy a desvelar quén fue porque no quiero involucrar a una tercera persona, a la que no le daría publicidad ni para bien ni para mal. Está perdonado», afirma. Como explica el escritor y presentador, «en la tele, si cometes un error, asumes que lo has hecho mal, pides perdón. Pero cuando lo haces bien, y sabs que la gente se aprovecha de una circunstancia pasajera, es injusto. De aquello aprendí, me hizo mejor profesional y mejor persona». Gálvez ha ido más allá y ha asegurado que aquel mal trago le ha dejado secuelas. «Por supuesto, queda un daño colateral psicológico y hay que arrelgarlo. Y ya está arreglado», subraya.

Merece la pena destacar que Christian Gálvez es, desde hace varios años, uno de los pilares de Telecinco, que ha confiado en él para varios de sus proyectos. A pesar de llevar varios años al frente de «Pasapalabra», el comunicador nunca se ha planteado abandonar el veterano concurso. «Compaginar sí, cambiar no. Me gustaría volver al directo y a los 'talents' o a un programa de ciencia. Estoy muy agradecida al programa que me permitió crear una familia», reconoce en «Lecturas».