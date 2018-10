Actualizado 11/10/2018 a las 23:55

Con la controversia generada por la «falta de emoción» que generaron los concursantes de «OT 2018» sobre el escenario, la Academia hizo el reparto de temas para los aspirantes de cara a la Gala 4 de «Operación Triunfo». El próximo miércoles la mecánica cambiará, con respecto a noches pasadas, puesto que habrá varios candidatos que no canten en duetos, al contrario que ha sucedido en las últimas galas.

De los catorce aspirantes que siguen en «OT 2018», diez cantarán por parejas. Una de ellas será una de las interpretaciones más esperadas de la edición, pues Alba Reche y Natalia cantarán «Toxic», de Britney Spears. Las dos participantes, que han demostrado tener mucha química en la Academia, tratarán de brillar con una de las canciones más emblemáticas de la diva estadounidense.

Otra de las parejas del próximo miércoles será la que formen Julia y Dave, que cantarán «Vivir», de Rozalen y Estopa. Por su parte, Carlos Right y Sabela, el tercer dúo de la noche, deberán defender «Estrella Polar», de Pereza.

María y Miki, por su parte, interpretarán «Quédate en Madrid», de Mecano. Un tema del que, a buen recaudo, estará muy pendiente Ana Torroja, miembro del jurado de «OT 2018» y parte fundamental de la icónica y extinta banda madrileña. La otra pareja de la noche será la que formen Marta y Marilia, que en un «guiño» a Ella baila sola –cuyas integrantes se llaman como las dos aspirantes– cantarán «Lo echamos a suertes».

El resto de concursantes cantarán solos, comenzando por los nominados, Joan Garrido y Damion, que será quienes comiencen la velada. El primero se decidió por «Bed I made», de Allen Stone, mientras que el segundo probará suerte con «Give me love», de Ed Sheeran.

Famous y Noelia, que formaron dúo este pasado miércoles, serán los otros dos que vuelen «sin ayuda» en la Gala 4 de «OT 2018». El sevillano defenderá «Take me to church», de Hozier, mientras que la joven malagueña cantará por a Pastora Soler y «La tormenta». Antes de todo ello, los catorce aspirantes interpretarán «I am what I am», de Gloria Gaynor, como tema grupal.

Todas las canciones

Esta es la lista completa de canciones que defenderán los aspirantes de «OT 2018»:

Tema grupal: «I am what I am", de Gloria Gaynor

Joan Garrido: «Bed I made", de Allen Stone

Damion Frost: «Give me love", de Ed Sheeran

Julia y Dave: «Vivir", Rozalén y Estopa

Alba Reche y Natalia: «Toxic", de Britney Spears

Carlos Right y Sabela: «Estrella polar", de Pereza

Marta y Marilia: «Lo echamos a suertes", de Ella baila sola

María y Miki: «Quédate en Madrid", de Mecano

Famous: «Take me to church", de Hozier

Noelia: «La tormenta", de Pastora Soler