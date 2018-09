Sigue en directo la Gala 0 de «OT 2018»

Actualizado 19/09/2018 a las 23:33

Tras varios meses de espera, esta noche arranca por fin «OT 2018». El concurso musical de TVE lanza su primera gala para iniciar un camino de varios meses hacia la élite musical. ¡Síguela en directo desde aquí con ABC Play!

22.42: El casting final está mostrando las reacciones de los concursantes que intentarán entrar en el programa. Y mientras el plató está enfervorecido.

22.44: Las redes sociales muestran a Ana Torroja totalmente preparada para iniciar su camino como jurado de «OT 2018». ¿Será más dura que Mónica Naranjo?

22.48: ¡Comienza la gala 0 de «Operación Triunfo 2018»!. Los 18 aspirantes ya están cruzando la pasarela y ocupando los asientos.

22.50: Miriam toma el escenario y empieza a cantar el himno de la edición pasada, en compañía del resto de compañeros de edición: «Camina».

Miriam dirigiéndose al público mientras da paso a «Camina» - RTVE

22.55: ¿Qué os ha parecido «Camina»? Seguro que os ha llevado a sentir lo mismo que hace casi un año, cuando comenzaba una edición verdaderamente esperada.

23.00: NoticiOT: El 27 de diciembre en el Palau Sant Jordi de vivirá el final de la gira de «OT 2017». Las entradas estarán disponibles a través de los canales habituales la semana que viene, y las sorpresas estarán aseguradas.

23.04: Llega el turno de Marilia, la primera concursante en pasar por el sofá. Confiesa que empezó cantando desde muy pequeña, y ha escogido el bolero de «Piel Canela», de Natalia Lafourcade. Le seguirá Damion, con el tema de Justin Bieber «What do you mean?». Julia Medina continuará tras ellos con «Vuelve», de Rozalén; y terminará la ronda Famous –que es su nombre real– con el tema de Ariana Grande y Stevie Wonder, «Faith».

23.10: Marilia es pura dulzura. «Desde pequeña era muy llorona, y el médico le dijo a mi madre que sería cantante», asegura en su video de presentación. Sufrió un accidente de trádico que la marcó para siempre.

23.12: Damion se considera positivo y tocaba en las calles de Tenerife, y al trasladarse a Madrid consiguió dar el salto a «Operación Triunfo 2018».

Damion posando en su video de presentación de «OT 2018» - RTVE

23.16: Julia asegura que «disfruto de todo lo que sea cantar». De hecho, incluso se ha visto abocada a tener que trabajar en un hotel como cantante, pero la experiencia le ha servido para llegar hasta «Operación Triunfo 2018».

23.20: Famous nació en Amsterdam, pasó por nigeria y se afincó en Sevilla. «Me encanta la música. No se ni como explicarlo», asegura, al tiempo que se considera creyente. Le toca defenderse en tan solo un minuto y medio con el tema de Ariana Grande y Stevie Wonder, «Faith».

23.22: Es importante tener en cuenta la mecánica de la noche: Los concursantes actuarán en grupos, con temas de menos de dos minutos. Una vez completado el grupo, pasarán por el veredicto del jurado, que decidirá quiénes pasan directamente a la academia y quiénes se quedan en duda. Una vez completadas las actuaciones, el jurado determinará, si quedan plazas, qué dudosos entran finalmente en el concurso. Con cuatro en duda, será la academia quién decida un nombre más, y los tres restantes quedarán en manos del público, que podrá votar por teléfono y a través de la APP del programa.

23.27: Mirilia se convierte en la primera concursante de la Academia de «OT 2018». Le acompañan como concursantes de pleno derecho Julia y Famous. Damion se queda en duda, por lo que no sabrá si entrará en la academia hasta el final de la gala.

23.33: Toca el turno para el segundo grupo Natalia, de Pamplona, no tenía claro lo que quería en su vida, y la música es su pasión. «Crazy» de Gnarls Barkley ha sido su apuesta. Rodrigo, nacido en Sevilla, se ha criado en San Juan del Puerto, un pueblo de Huelva. Se considera poco madrugador y le encanta dormir, al tiempo que le apasiona el orden. Para intentar entrar en el programa, interpretará «El sitio de recreo» de Antonio Vega. María Villar, de Madrid, hará lo suyo con «Cry to me» de Solomon Burke. Carlos Right no lleva su habitual amuleto, pero intentará entrar en el concurso con «Cómo mirarte», de Sebastián Yartra. Y el grupo lo cierra Alba Reche, que se ha tomado unos cuantos tranquilizantes para no fallar en su versión de «Dangerous woman», de Ariana Grande. ¡Mucha suerte a todos!