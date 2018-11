Actualizado 24/11/2018 a las 13:29

Varios concursantes de «OT 2017» han visitado a los nuevos «triunfitos» de esta nueva edición. Aitana Ocaña, Nerea Rodríguez o Marina Rodríguez han pasado por la Academia para pasar un rato con Alba Reche, Famous, Sabela, Natalia y compañía, sumándose así a Ricky Merino, que está al frente del Chat de «OT 2018» junto a Noemí Galera. Pero ninguno de ellos ha ofrecido a los chicos de la nueva entrega de «Operación Triunfo» unos consejos tan personales y sinceros como los que les ha dado Agoney Hernández, el último en visitar la Academia este viernes.

El vocalista canario, sexto clasificado de la pasada edición de «Operación Triunfo», intentó desde el inicio ofrecer su punto de vista más íntimo de lo que fue su paso por «OT 2017». «Había pensado... ¿qué les cuento, y que no sea un tostón? Porque al fin y al cabo a mí me pasaba a veces, que era como: “Buah, ahora viene una visita y te apetece también ensayar un poco”. Así que simplemente quiero contar un poco lo que a mí me ocurrió aquí dentro», empezó diciendo.

A continuación, expresó a los concursantes la «conexión de la cabeza con la voz». «Cuando yo entré aquí, entré con unas cositas en mi cabeza, de mi familia, que no podía contar y no me apetecía que nadie supiese. Cuando me iba a dormir, lo pasaba un poco mal. Y eso cuando pasan tres semanas, pues bien, pero cuando llevan dos meses... empieza la cosa muy mal. Entonces empezaba a cantar y esto (por sus cuerdas vocales) no funcionaba. Y decía: “¿Qué me pasa, si nunca me he puesto mal de la voz?”. Pero claro, cuando sales sabes que lo que necesitabas era darle un abrazo a esa persona, o saber cómo estaba», explicó Agoney.

Tras ello, aconsejó a los «triunfitos» que cuidasen «mucho la cabeza, sobre todo», antes de hablar sobre el problema que él tuvo con sus «inseguridades» y de contar a los «triunfitos» a lo que estarán expuestos cuando salgan de la Academia. «Yo soy muy inseguro, y cuando salí de aquí todo el mundo me dio su opinión. “Maquíllate”, “no te maquilles”, “canta esto”, “no, mejor esto”, “esto te queda mejor”, “ponte esta ropa”... me lo cuestionaron todo, hasta mi pelo. Y dije... “¡Que les den por culo”. Me cansé, me encerré un tiempo en casa. No quería saber de nadie. Y cuando volví dije: “Voy a hacer lo que me de la gana”», señaló Agoney, antes de hablar acerca de las discográficas y su influencia. «Es mentira que las discográficas son tan “ejército”: que te van a imponer esto o que tienes que hacer esto. A mí me dejaron hacer lo que me diese la gana y lo siguen haciendo», afirmó el exconcursante de «OT 2017».

A continuación, y después de hablar acerca de «la necesidad de desconectar», de la relevancia de disfrutar de la soledad y de los «momentos de burbuja», y de que los chicos deben ser conscientes «Operación Triunfo» es un «plató de televisión» en el que se sigue en todo momento a los concursantes, al más puro estilo «El show de Truman», Agoney dejó su confesión más chocante, aunque dudó en si hacerla o no. «Cuando salí, me propusieron salir de fiesta continuamente. Fiestas las 24 horas del día, bebiendo todo el día e incluso... yo hay algo que siempre dije: “Eso está muy lejano”, que es la droga. Nada más salir, tres días después de salir, me ofrecieron coca y cosas así. Esto no debería decirlo. Pero tener los pies en la tierra mola mucho, y yo afortunadamente los tengo», relató.

Tras analizar aspectos de todo tipo relacionados con su vida personal, musical y la fama y de visitar en profundidad la Academia, recordando sus vivencias, los concursantes y profesores de «OT 2017» dijeron adiós a Agoney. Todas las despedidas fueron muy sentidas, salvo la que tuvo con Javier Ambrossi y Javier Calvo, «Los Javis», cuya gestión dentro de la Academia fue criticada por el tinerfeño hace unas semanas, cuando el concursante cargó contra la expulsión de Itziar Castro en «OT 2018».