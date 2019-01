Actualizado 23/01/2019 a las 00:16

Por segundo día de la semana consecutivo, en Antena 3 emitió este martes la sexta entrega de las audiciones a ciegas de «La Voz», uno de los talents shows más seguidos de nuestra televisión. Tal y como pudimos ver estos últimos días, por esta nueva entrega del programa están pasando aspirantes de muchísimo talent y llenos de ganas por impresionar al jurado. Paulina Rubio, Luis Fonsi, Antonio Orozco y Pablo López lo están teniendo muy difícil para confeccionar sus equipos de cara a la competición de «La Voz».

Al concluir la gala del lunes, Orozco tenía a seis candidatos en su equipo, Pablo López ocho, Paulina Rubio cinco y Luis Fonsi seis. Los grupos deben de tener quince integrantes. La encargada de romper el hielo en esta sexta gala de audiciones fue Miriam Fernández, que llegó a «La Voz» con su silla de ruedas. «Desde que nací, los médicos me diagnosticaron una parálisis cerebral de nacimiento. Me advirtieron de que no podría caminar y, aquí estoy... superándome cada día. Tengo alas para volar, no me hacen falta piernas perfectas. Y para cantar no las necesito», contó la joven.

«Llevo toda la tarde nerviosísima, y lo que me haría feliz de verdad es disfrutarlo», reconoció antes de saltar al escenario. En la palestra cantó «Con las ganas», de Zahara, y consiguió deslumbrar al público. «Tu voz enamorra porque eres capaz de transmitir» le dijo Fonsi, que fue el coach que se llevó a Miriam a su equipo. «Esto ha sido un regalo para mí», dijo ella muy emocionada ante la ovación del público».

La segunda actuación de la noche, como advirtieron sus cuatro protagonistas, «va a sorprender, porque en "La Voz" no suele escucharse este tipo de música». «Les fourches», que así se llamaba el grupo, es un cuarteto vocal formado por Eulalia, Iris, Elia y Paula. Al primer compás de la canción Fonsi se dio la vuelta y Paulina Rubio lo hizo pocos segundos después. «Somos el primer cuarteto de la historia de "La Voz" y agradecemos que este programa se haya abierto a otro tipo de cantantes», anunciaron tras concluir su actuación, que tuvo lugar tras una cortina. De este modo, los coaches no supieron cuántas personas estaban cantando hasta que el velo cayó. Las cuatro cantantes eligieorn irse al equipo de Paulina Rubio. «Señoras y señores: el futuro de la música de este país», anunció Orozco.

Desfilaron más artistas por el plató de «La Voz», pero no todos con la misma suerte que los anteriores. Selina del Río es una mujer que dice llevar tres décadas dedicada a la música, llegó a «La Voz» para cantar «El río», de Miguel Ríos, pero no logró convencer a los coaches. Todos expusieron sus excusas: «Escuché una voz perfecta, afinada, pero me faltó que te arriesgaras. Que te equivocaras. Buscamos una voz diferente, que nunca hayamos escuchado. Te quedaste en tu zona de confort», la reprendió Fonsi.

Paulina repitió su habitual cantinela cuando no acepta a un aspirante: «No es un "no", es un "no, por ahora". Has venido con un éxito y todos tenemos en la cabeza la canción original. Tienes que hacerla tuya». A Selena le afectó mucho no quedarse en el programa: «Me ha dado mucha pena que no se giren. Necesito un tiempo para llorar esta caída. Intentaré volver a subir, aunque no sé si tengo el corazón para que se me rompa otra vez». Paulina la acompañó a la salida, la abrazó y le dio ánimos para seguir con su carrera.