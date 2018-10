Actualizado 18/10/2018 a las 02:05

La Gala 4 de «OT 2018» cerró la que ha sido la semana más polémica del concurso musical de La 1 de TVE desde que arrancó hace ya un mes –como pasa el tiempo–. Lo hizo despidiendo a Joan Garrido, al que le ha salido muy cara la interpretación que la pasada semana hizo de «Friday I'm in love», de The Cure, en compañía de Miki. Los televidentes quisieron que él fuese el quinto expulsado del concurso en una noche en la que terminaron nominados Dave y Carlos Right.

La noche arrancó con toda una declaración de intenciones por parte de la Academia y los concursantes de «Operación Triunfo», que interpretaron «I am what I am», de Gloria Gaynor. «Soy lo que soy», traducida al español y que refleja la esencia de lo que ha sido esta semana la Academia de «OT 2018». En concreto, desde que María y Miki se envalentonaron y renegaron de «Quédate en Madrid», el tema de Mecano que debían defender en la gala.

Ni cortos ni perezosos, los concursantes no dudaron en pedir a la organización del programa poder cambiar un vocablo del tema de la icónica banda madrileña. Ni a Miki ni a María les parecía apropiado entonar la palabra «mariconez» en estos tiempos que corren, y así se lo hicieron saber a Noemí Galera, directora de la Academia, con la vista puesta en sustituirla por «estupidez». Poco les importó reprobar, en cierta manera y en ese sentido, a Ana Torroja, vocalista de Mecano y parte del jurado de «OT 2018».

Tanto ella como José María Cano, compositor original de la canción, se opusieron en rotundo al cambio y por ende no fue posible, aunque Galera no dudó en aplaudir la rebeldía de sus pupilos. «Esta es la juventud que quiero y es la que quiero que mis hijos tengan como referencia», reconoció la directora de la Academia. La misma que hace un año reprendió públicamente a Aitana y Ana Guerra por no sentirse cómodas con la letra de «Lo malo» –que entonces, todavía se llamaba «Chico malo»–.

El premio del plúblico

Con la polémica como telón de fondo, Miki y María se subieron al escenario y cumplieron ante Ana Torroja. Cantaron la canción al gusto de la vocalista y el público, soberano, coreó al unísono «¡Estupidez! ¡Estupidez». Otro claro guiño, por cierto, a esa fea costumbre instaurada en la sociedad actual de hacer una montaña de un grano de arena: en este caso una simple petición de dos chavales de sustituir una palabra por otra en una canción. Pese a la negativa de Mecano, Miki no se mordió la lengua en la Gala 4. «No vamos a cambiarla y es un grupo musical que es una referencia, pero es una palabra que nos molesta muchísimo», aseguró el aspirante.

Los dos jóvenes bordaron su actuación y la audiencia les premió convirtiéndoles en dos de los tres favoritos de la semana. La tercera fue Alba Reche, que brilló junto a Natalia con «Toxic» en una de la actuaciones más esperadas de la noche y que «OT 2018» dejó para el final. La aspirante más votada, por cierto, fue María, que celebró con rabia y emoción la conclusión de una semana llena de luces y sombras y en la que también ha cumplido 26 años.

También se lucieron, por cierto, los dos nominados de la Gala 3. Damion con «Give me love», de Ed Sheeran; y Joan Garrido con «Bed I made» de Allen Stone, en una gala que subió mucho su nivel y prestaciones y en la que todos los aspirantes pudieron cantar uno de los «hit» del momento junto a Álvaro Soler, «La cintura». «Hoy, por fin, ha empezado “OT 2018”», expresó Noemí Galera. «Habéis estado todos estupendos, os habéis puesto las pilas y se lo habéis puesto muy difícil al jurado».

Noelia, «nominada» por primera vez

En una noche en la que todos los aspirantes defendieron sus temas con nota, Ana Torroja, Joe Pérez-Orive, Manuel Martos y David Otero, el miembro invitado del jurado, decidieron nominar a Dave, Sabela, Carlos Right y Noelia. Al primero le eclipsó Julia con «Vivir», de Rozalen y Estopa, y no supo encontrar su tempo. Carlos Right y Sabela no convencieron con «Estrella Polar», de Pereza; mientras que Noelia pagó caro el encontronazo que tuvo con Julia durante la semana y el jurado dictaminó que no consiguió lucirse con «La tormenta», de Pastora Soler... a pesar de que la propia artista aclamó su actuación en su Twitter personal.

Felicidades @noeliaot2018!!!!!! A mi me ha encantado y estoy súper orgullosa, porque es verdad que es no es una canción fácil,pero con esa voz y esa fuerza que tienes la has bordado!!!!!!!!! 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 #Latormenta#OT18@OT_Oficial — Pastora Soler (@PastoraSoler) 17 de octubre de 2018

Con los cuatro aspirantes propuestos para marcharse del programa de RTVE, la Academia optó por salvar a Noelia, que se derrumbó sobre el plató, y el resto de aspirantes a Sabela, por lo que el próximo expulsado estará entre Dave y Carlos Right. Segunda vez en cuatro galas que el gaditano termina en la cuerda floja, por la primera de Carlos Right, que entró en el concurso de «milagro» y que peleará por resistir otra semana más en un concurso que una semana más expulsará a un concursante masculino, tras Luis, Rodrigo, Alfonso y Joan Garrido. Hasta el momento, África es la única fémina que se ha marchado de «OT 2018».