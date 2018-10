Actualizado 31/10/2018 a las 11:59

Itziar Castro, profesora de interpretación de OT 2018, deja su puesto. Tal y como ha confirmado el portal especializado FormulaTV, la actriz se volcará a partir de ahora en otros compromisos profesionales y dirá adiós a la academia dirigida por Noemí Galera casi en el ecuador del concurso, que celebra esta noche su sexta gala.

Aunque los responsables del formato no se han pronunciado sobre lo ocurrido, se prevé que Galera comunique la decisión a los concursantes tras las actuaciones de hoy. Como informa el portal televisivo, la explicación oficial podría ser que Castro no ha podido volcarse en el programa tanto como esperaba y que, en consecuencia, la dirección habría decidido prescindir de sus servicios.

Hay que recordar que el trabajo de Itziar Castro ha sido mirado con lupa desde el comienzo del popular programa de Gestmusic. La ausencia de «los Javis» en la segunda edición del programa fue un mazazo que TVE intentó suplir con la intérprete catalana y por ello las clases de la actriz de «Vis a Vis» han sido comparadas siempre con las de los directores de «Paquita Salas». Las primeras galas de OT 2018, además, no gustaron al jurado ni a los profesores, que manifestaron su descontento por el escaso esfuerzo interpretativo de los concursantes a pesar de estar acertados en otros aspectos importantes como la afinación o el baile.

De Àngel Llàcer a los Javis

Sea cierto o no, los rumores siempre han apuntado a que las relaciones de Itziar Castro con el claustro de profesores de «Operación Triunfo» no eran buenas y que la actriz de «Pieles» no había terminado nunca de encajar. Para colmo, parece que las dos clases magistrales que «los Javis» ofrecieron a los chicos de esta edición fueron las únicas en las que Alba Reche, Famous o Natalia mostraron de verdad sus sentimientos, algo que había ocurrido en contadas ocasiones con Itziar Castro al mando.

Hay que recordar también que, desde los inicios del programa en 2001, las clases de interpretación han proporcionado grandes momentos al espacio de Gestmusic. Recordadas son sin duda las clases de Àngel Llàcer en las primeras ediciones del concurso y de las cuales salieron actuaciones para el recuerdo, como el «Escondidos» de David Bisbal o Chenoa, así como las lecciones de «los Javis» que lograron, entre otras muchas cosas, el despegue de Ana Guerra en la academia o la épica actuación de Amaia Romero en «Shake it out».