Actualizado 12/06/2019 a las 18:28

La controversia parece no abandonar nunca a Luis Cepeda. El exconcursante de «OT 2017» ha logrado abrirse hueco en el panorama musical, aunque en muchas ocasiones su carácter le ha convertido en protagonista en relación a otros aspectos que van más allá de sus canciones.

El último ejemplo de ello llegó este martes, cuando el cantante presentó «Nuestros principios», su nuevo disco, en RTVE. La compañía pública lanzó a Cepeda a la fama en «Operación Triunfo» y ahora le ha otorgado la posibilidad de hablar acerca de su último trabajo, en una entrevista que fue retransmitida por redes sociales y en la que el «triunfito» no estuvo demasiado acertado.

En un momento de la charla, la presentadora del acto comenzó a hacer preguntas al cantante que sus seguidores habían enviado a través de las redes sociales, utilizando el «hashtag» #RTVEResponde. «Marta dice que cuál fue, de tus nuevas canciones, la primera que compusiste y la última», interpeló la periodista de RTVE. Pero lejos de contestarla, el cantante se indignó. «Es que no me gustan estas preguntas. Es en plan... ¿por qué?», respondió Cepeda, a la defensiva.

La entrevistadora, en ese instante, trató de hacer razonar al «triunfito». «Porque son ellos los que preguntan», le dijo. Pero Cepeda, que cumplirá 30 años el próximo mes de agosto, siguió en sus trece. «Pero, ¿por qué quieren saber eso? ¿Qué más da la primera canción que compuse?. No importa. Importa lo que digan. Si es bonito, si lo vivís como vuestro. El orden no. No, no. Esa no la voy a contestar», respondió, dejando a su seguidora sin su «premio».

En Twitter, un gran número de usuarios criticaron la actitud de Cepeda. «Con lo bien que hubieras quedado con un “Uy, pues no me acuerdo, jaja”. Pero nada, tienes que ser el notas de Internet una vez más. Grande Cepeda», escribió un «tuitero», con ironía. Otra, por su parte, recordó con sorna que en otras ocasiones el cantante había pedido que le preguntasen por su música, aspecto al que ahora no ha querido responder. «Yo es que no entiendo nada... ¡Lo que debería pasar es que no tendría que tener ninguna pregunta que contestar y ya está! ¡Así aprendería a tratar bien a la gente!», comentó uno más.

con lo bien que hubieras quedado con un "uy pues no me acuerdo jaja" pero nada, tienes que ser el notas de internet una vez más, grande cepeda https://t.co/QGPBAb2RSK — Ricky (@RickyEdit) 12 de junio de 2019

Yo es que no entiendo nada... lo que debería pasar es que no tendría que tener ninguna pregunta que contestar y ya está! Así aprendería a tratar bien a la gente! #CepedaEnRTVEhttps://t.co/Sc0OfSP1eY — MIKY MUSSS (@mikymusss) 11 de junio de 2019

A ver no sigo OT ni nada pero Cepeda no es como muy tonto? https://t.co/staVfykmOd — Jotajotaene (@javiwesttt) 12 de junio de 2019

cepeda: preguntadme sobre mi música no sobre mi vida personal no se que



*le preguntan sobre su música*



cepeda: https://t.co/d9xm9LxifP — Marti (@mrmarti_) 11 de junio de 2019

cepeda además de calvo es tonto 😠 https://t.co/nVulXGmxcl — topasio (@mxrymgc) 12 de junio de 2019

eres COMPOSITOR te van a preguntar de las letras que COMPONES, si fueras mecánico te preguntarían que que tal el arreglar bujías. es que no tengo palabras para este señor pic.twitter.com/FEIieC0WGv — alby (@badlandsalby) 11 de junio de 2019

En la misma red social, el cantante trató de justificarse. «Según el orden de composición se pueden saber muchos aspectos de mi vida privada que evidentemente no me apetece contar y la pregunta tenía ese fin. Pueden seguir insultando y faltando al respeto que yo seguiré escribiendo para la gente que quiera escuchar. Gracias por preguntar», escribió, cuestionado por una seguidora que le reprochó su actitud. En Twitter, hace solo unas semanas, se vio envuelto en otra polémica después de que un gran número de usuarios le llamasen «calvo».«¡Tengo más pelo que vosotros!», contestó.