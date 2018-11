Actualizado 02/11/2018 a las 08:38

El revuelo generado por el vídeo de «El intermedio» en el que Dani Mateo se limpia la nariz con una bandera de España ha llevado al cómico a intentar justificar el gag a través de un mensaje en su cuenta de Twitter. Si tras la retirada del fragmento del programa de la web de Atresmedia Mateo aseguró a sus seguidores que «nunca» quiso ofender con el controvertido gesto, horas después el humorista no ha dudado en reconocer que la oleada de críticas recibidas a raíz de lo ocurrido no está siendo plato de buen gusto. «Cuando uno decide poner su vida al servicio de la risa sabe que éstas son las consecuencias, pero a veces resulta duro. Sin embargo, éste es mi trabajo y tengo que apechugar. Por eso me dediqué a la comedia, para hacer la realidad más llevadera», ha escrito Dani Mateo hace unas horas en su cuenta de Twitter.

Cuando uno decide poner su vida al servicio de la risa sabe que éstas son las consecuencias, pero a veces resulta duro. Sin embargo, éste es mi trabajo y tengo que apechugar. Por eso me dediqué a la comedia, para hacer la realidad más llevadera. — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 1 de noviembre de 2018

La ofensa a la bandera de España que el colaborador de Wyoming justifica afirmando que forma parte del espectáculo ha indignado a gran parte de los ciudadanos, que no han dudado en mostrar su rechazo al programa de La Sexta por su evidente falta de respeto.

Con la bandera de España a su derecha y el himno nacional sonando de fondo, el cómico simuló en el programa de El Gran Wyoming de este miércoles un estornudo para luego sonarse los mocos con la enseña. «¡Hostia! ¡Perdón! ¿Qué he hecho? Yo no quería ofender a nadie», afirmó Mateo mientras besaba la bandera con ironía: «Sana, sana, culito de rana».

Compañeros, ¿podemos repetir? No quería ofender ni a los españoles ni al Rey ni a los chinos que venden estos trapos. ¡Trapo, no! Perdón. Señores de la Audiencia nacional, no soy yo, son las contradicciones. Lo pone aquí, no administrar a personas hipertensas y mucho menos a presentadores torpes.

El último mensaje de Dani Mateo en su cuenta de Twitter no ha calmado los ánimos de los usuarios de la red de microblogging, que han seguido reprobando la actitud del periodista:

Pero con la estelada no lo haces, verdad? — J. Villegas (@Juanvig4) 1 de noviembre de 2018

La última «broma» de Dani Mateo y su posterior justificación, la de «poner su vida al servicio de la risa» recuerda a la última polémica en este sentido, protagonizada por Rober Bodegas tras hacer varios chistes sobre gitanos en uno de sus monólogos. El discurso en el que la mitad del dúo cómico «Pantomima Full» bromeaba sobre la comunidad gitana fue retirado del canal Comedy Central y obligó al humorista a pedir perdón tras asegurar haber sido amenazado de muerte. Tras lo ocurrido con Bodegas este verano fueron muchos quienes criticaron sus palabras sobre la raza gitana aunque otros tantos no dudaron en defender la libertad de expresión de Rober Bodegas en beneficio del humor, entre ellos el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque.

En una reciente entrevista con este medio con motivo del estreno de su nuevo programa, «Roast Battle», Dani Mateo no dudó en referirse a aquellos que defienden los límites del humor: «El humor es una herramienta imprescindible para la vida. Es mi religión, es lo más sagrado que tengo. Creo que es importantísimo reirse incluso de lo malo que te ocurra. Tenemos que cuidarlo porque es un regalo en una época en que parece que el humor es nuestro enemigo», dijo. Del mismo modo, Mateo recomendó a quienes se ofenden con facilidad que no vean su nuevo programa en Comedy Central: «Si os ofendéis con facilidad, no veáis este programa porque vais a sufrir. A 'Roast Battle' solo puedes venir si eres un verdadero amante de la comedia, si estás dipuesto a reirte y si comprendes que las reglas que rigen la vida no son las mismas que rigen el humor. Tienes que estar dispuesto a reirte sin plantearte si lo que hemos dicho es políticamente correcto», afirmó a ABC.