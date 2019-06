Actualizado 17/06/2019 a las 18:33

El cantante Luis Cepeda parece abocado a la polémica de manera constante. Después del desplante que tuvo hacia una de sus fans hace solo unos días, el concursante de «OT 2017» se ha visto de nuevo en el foco de la controversia tras lo sucedido con una de sus seguidoras durante este domingo.

El cantante se encontraba en el madrileño Centro Comercial Parquesur, en Leganés, durante la firma de discos de «Nuestros principios», su nuevo trabajo. Fue entonces cuando una de sus fans se acercó a conseguir su rúbrica y a fotografiarse con él. Tras la firma y cuando les fueron a tomar la foto juntos, la chica agarró a Cepeda por el hombro. Entonces, el cantante le dijo a la joven: «Te he dicho que no me toques».

Tranquilo Cepeda los piojos no se contagian a través de la peluca, puedes dejar que te toquen pic.twitter.com/l5noWu1d47 — María Jesús Ruiz Truño CF (@MisterTruno) 16 de junio de 2019

Como no pudo ser de otra manera, el comentario del cantante corrió como la pólvora en redes sociales. El vídeo del instante comenzó a circular por Twitter e Instagram y fueron muchos los usuarios que criticaron con dureza la actitud del artista. En la última red social, de hecho «Cepeda Calvo» volvió a convertirse en «trending topic» como gesto de reprobación hacia el cantante.

La situación llegó hasta tal punto que el propio exaspirante de «Operación Triunfo», como ya ha hecho en otras muchas situaciones, tuvo que salir al paso para comentar que todo había sido una broma entre ambos, cargando contra los medios de comunicación que se hicieron eco del vídeo.

«Bueno, visto lo visto y a sabiendas de que se va a hacer eco en los medios un vídeo cortado a mala sangre en el que bromeo con una chica en una firma, hoy hago los deberes para todos los medios que tengan intención de publicar la noticia», recalcó Cepeda en Twitter, acompañando el mensaje de otro de la supuesta protagonista de la broma. «Ha sido de broma. Después me ha dicho que si me lo había creído y me ha dado un gran abrazo», refirió la chica.

Bueno, visto lo visto y a sabiendas de que se va a hacer eco en los medios un vídeo cortado a mala sangre en el que bromeo con una chica en una firma, hoy hago los deberes para todos los medios que tengan intención de publicar la noticia. Venga medios, cero casito a esta gente. pic.twitter.com/di1Js51WVX — Luis Cepeda (@cepedaoficial) 16 de junio de 2019

En Instagram, Cepeda se explayó con mayor profundidad acerca de lo sucedido. «Me parece lamentable tener que explicar esto, dado que se trata de una campaña de acoso por parte de gente que se dedica exclusivamente a ello», empezó diciendo Cepeda, que el próximo mes de agosto cumplirá 30 años. «Seré gilipollas, cantaré mal, calvo, subnormal, todo lo que queráis. Pero, ¿mala persona con la gente que me sigue? En la vida», escribió el «extriunfito». En relación con esa última afirmación, no hay que olvidar que la pasada semana se negó a responder a una fan que le preguntó por la canción que había escrito la primera de su nuevo disco. «No me gustan estas preguntas. ¿Por qué quieren saber eso? No la voy a contestar», respondió a la pregunta de su seguidora.