No todo es fútbol: ¿dónde ver el resto del deporte este año en televisión?

Movistar+: Liga Endesa, Copa del Rey, Supercopa de España y NBA

DAZN: EuroLiga, Eurocup y Mundial FIBA 2019

Mediaset: Mundial FIBA 2019 (a través de Cuatro, Mitele y la web oficial del gigante audiovisual) y los partidos de preparacirafón de España para la Copa del Mundo

RTVE: Liga Femenina y Supercopa femenina.

LaLiga Sports TV: Liga LEB Oro

Eurosport (Disponible en las principales plataformas): Open de Australia, Roland Garros, US Open y varios de los torneos más importantes (Brisbane, Sydney, Geneva, Nuremberg y World Tennis Challenge)

RTVE: Mutua Madrid Open y otros torneos

Movistar+: Todas las competiciones anteriores y el Torneo de Wimbledon en exclusiva

DAZN: Competiciones femeninas (ránking WTA)

DAZN: Moto GP, Moto2, Moto3, Moto E, Superbikes, Mundial de Rally, Campeonato de España de Velocidad (FIM CEV Repsol), Red Bull Rookies Cup, British TalentCup, Idemitsu Asia Talent Cup y Campeonato de España de Superbikes (ESBK)

Movistar+: Fórmula 1

Eurosport: Fórmula E, Rally Dakar, 24 Horas de Le Mans, Mundial de Turismos (WTCR) y Campeonato del Mundo de Resistencia

RTVE: Vuelta Ciclista a España y Tour de Francia

Eurosport: Vuelta Ciclista a España, Tour de Francia, Giro de Italia, Mundial de Ciclismo y carreras como la París-Niza, la Dauphiné Liberé, la Flecha Valona, la Amstel Gold Race, el Gran Premio Miguel Induráin, la Lieja-Bastoña-Lieja, la Clásica de San Sebastián, la Milán-San Remo, la París-Roubaix o las vueltas a Andalucía, Cataluña y el País Vasco, entre otras.

LaLiga Sports TV: LNFS

RTVE: Un encuentro a la semana de la LNFS

LaLiga Sports TV: Liga ASOBAL

RTVE: División de Honor femenina y Supercopa femenina

Movistar+: Masters de Augusta, US Open, British Open, PGA Championship y la Ryder Cup, así como las principales competiciones europeas y americanas y el LPGA, el circuito femenino.

RTVE: Campeonato de Europa de hockey hierba, Mundial de Atletismo, Mundial de Voleibol, Campeonatos de Gimnasia y Juegos Olímpicos de Tokio 2020

GOL: NHL (liga profesional de hockey sobre hielo en Estados Unidos) y el World Padel Tour, así como competiciones de lucha como la UFC y el boxeo

Eurosport: Campeonatos de Europa de Atletismo, World Boxing Series, series internacionales de natación, Juegos Olímpicos de Tokio 2020, deportes de invierno (Alpine World Championships, Alpine & Nordic World Cup, Biathlon World Championships & World Cup, Cross Country World Championships, Curling World Championships, Figure Skating World & Euro Championships, Freestyle & Snowboard World Cup, Luge World Cup, Nordic Combined World Championships, Ski Jumping World Championships, Short Track World and Euro Championships y Speed Skating World and Euro Championships) y campeonatos de equitación (Equitación FEI Classics, FEI World Cup, FEI World Cup Dressage, Longines Masters y Competiciones FEI)

DAZN: Dardos (World Matchplay, US Darts Masters, PDC World Cup of Darts, German Darts Masters), turf (Royal Ascot 2019), bolos (Weber Cup), pesca (Fish Mania XXVI), snooker, pool (World Cup) Otros deportes Royal Ascot 2019 (turf), Weber Cup (bolos), Fish Mania XXVI (pesca), Snooker, billar World Cup of Pool y FIH Pro League

LaLiga Sports TV: Fútbol americano, boxeo, gimnasia, hockey, halterofilia, bádminton, billar, tenis de mesa, piragüismo, kick boxing, waterpolo, esgrima, motos de agua, triatlón, competiciones de ciclismo y automovilismo, petanca, pelota, vela, montaña, escalada, y Virtual LaLiga eSports.