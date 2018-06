La experiencia paranormal de Iker Jiménez y un futbolista español

Actualizado 25/06/2018 a las 11:43

El Mundial de Rusia 2018 en el que la Selección Española disputará hoy su tercer partido, ha servido como excusa al periodista Iker Jiménez, quien aprovechó este domingo su programa, «Cuarto Milenio», para relatar un suceso paranormal que tuvo como protagonista a un «futbolista internacional».

«Un día, un futbolista internacional me contó una historia que pone los pelos de punta. Es un hombre con especial responsabilidad dentro del campo», aseguró Iker Jiménez sin querer revelar el nombre del jugador español. «Cuando me lo contó, me quedé pálido», continuó el periodista de Cuatro. El mencionado futbolista y su pareja, afirmó Jiménez, residía en una vivienda de lujo en Londres que «guardaba algunos secretos difíciles de explicar. El grifo se movía por una mano invisible, había ruidos... aunque nada de mucha importancia hasta aquella noche».

Tal y como continuó relatando el presentador de «Cuarto Milenio», la esposa del futbolista se despertó una madrugada y vio en su domicilio «una mujer, una anciana con un capirote o traje tipo monja. Era una mujer que estaba sentada en la cama, mirando al otro lado como si la escena no fuese con ella», explicó.

Como afirmó Jiménez, la pareja descubrió tiempo después que «siete u ocho futbolistas con casas cerca» habían vivido una experiencia similar. «Les explicaron que en esa zona de Londres hubo un sanatorio psiquiátrico», afirmó el periodista quien, además, explicó en su programa que después de que el futbolista le contara el extraño suceso, «Carmen (esposa de Iker Jiménez) y yo vimos una figura en la negrura con una luz en la mano y una especie de capirote».