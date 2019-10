Movistar+ paraliza la emisión del documental «Bajo escucha» por «las declaraciones de los familiares»

Actualizado 18/10/2019 a las 14:42

Movistar+ decidió retirar horas antes de su emisión el documental «Bajo Escucha. El acusado», sobre el crimen de Almonte que tenían previsto estrenar este jueves. Este cambió de programación se produjo tras las denuncias en redes sociales de familiares de las víctimas, que afirmaban que la producción dirigida por Isaki Lacuesta «no contaba con su autorización». «Ante las declaraciones de familiares de las víctimas, y en virtud de nuestro código editorial, estamos trabajando con Bambú Producciones para aclarar todos los procesos y emitir este contenido próximamente», afirmaban desde la plataforma.

Dirigido por Isaki Lacuesta y producido por Bambú Producciones, esta serie de no ficción recordaba el terrible asesinato de Miguel Ángel y María, un padre y su hija de ocho años, que murieron asesinados tras recibir un total de 15 puñaladas. Este terrible suceso aún está por resolver después de que el único acusado, FranciscoJavier Medina, fuera absuelto. «Bajo escucha. El acusado», cuenta con su testimonio inédito, así como con «entrevistas exclusivas, escenas rodadas en los lugares reales del crimen y archivo fotográfico, de prensa y escuchas policiales», explicaron en un comunicado.

Entre esas voces, según relataron los productores, no están la de las víctimas, pero sí aparecen sus abogados. Sin embargo, la familia se ha opuesto a la emisión: «La miniserie documental de Movistar+ de dos capítulos dirigida por Isaki Lacuesta sobre el crimen de Almonte, no cuenta con la autorización de las familias de las dos únicas víctimas asesinadas en este vil crimen. Cualquier intromisión en el honor de las víctimas será denunciada y llevada a los tribunales», aseguraba en Facebook Aníbal Dominguez, tío y hermano de los fallecidos.

Segunda autopsia

Este cambio de programación tuvo lugar días después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción numero 1 de La Palma del Condado, que investiga las muertes de padre e hija, haya aceptado la realización de una nueva autopsia de las víctimas, máxime cuando ya ha sido autorizada la exhumación e incineración del cadáver solicitada en su día por la madre de la menor.

Según ha publicado Aníbal Domínguez en su perfil de Facebook, «las familias no han cejado en su empeño de seguir y seguir, a pesar de lo agotador del caso, de las trabas, de la no justicia, siempre bajo el aliento incansable de la marea de 'Corazones verdes' -refiriéndose a un movimiento en apoyo a la familia- que actúan como colchón, como sostén de esta noria mareante y cruel que nos ha golpeado una y otra vez». «Hay un asesino suelto, hay un doble crimen no ajusticiado en el domicilio particular de dos seres buenos, ¿cómo puede el Estado decirnos que esto se queda así?, ¿por qué es la familia quien debe empujar una y otra vez a pesar de su inmenso e inagotable dolor?», ha remarcado Domínguez en declaraciones recogidas por Europa Press.