Miriam sigue con su estrategia de provocaciones en «GH VIP»

Actualizado 29/10/2018 a las 02:02

Este domingo Telecinco emitió una nueva edición del debate de «Gran Hermano VIP», en el cual un grupo de tertualianos destriparon todo lo ocurrido en la casa de Guadalix estos últimos días. El pasado jueves Darek se convirtió en el cuarto expulsado del reality y el domingo estuvo sentada en el plató para comentar lo que fuese necesario sobre sus compañeros.

Toda la expectación de la noche estaba puesta en Laura Matamoros, ganadora de la cuarta edición de «GH VIP» que visitó la casa de Guadalix para participar junto a los concursantes en el juego del «sí o no». Sandra Barneda fue la encargada de dirigir el debate de la semana y de poner paz en los ánimos de los tertulianos. Los nominados que salieron de la última gala de «GH VIP» fueron Koala, Miriam y Verdeliss, y uno de ellos abandonará la casa esta semana.

Al poco de arrancar el debate la presentadora mostró en plató los porcentajes ciegos de las votaciones: 39,5%, 51,5% y 8,8%. Estos últimos días han estado haciendo cábalas en la casa sobre quién les dejará este jueves, y la mayoría de las predicciones apuntaban a Koala y a Miriam. Para esta última es parte de su rutina estar nominada y salvarse en el último minuto, como ya ha sucedido cuatro veces a lo largo de esta edición.

No es ninguna sorpresa que la peruana esté nominada y no resulta difícil entender por qué sus compañeros la nominan. Miriam es la broncas de la casa por excelencia, y no pasa un día sin que tenga algún roce con alguno de los aspirantes. Estos últimos días Miriam ha seguido igual, y durante una fiesta nocturna decidió que sus compañeros iban a saber «que Miriam Saavedra está más presente que nunca» y se pasó la noche provocando y discutiendo con sus compañeros. «Todos esos que me han hecho sufrir van a tomar ahora de su propia medicina», le aseguró a Asraf. «Lo que ha hecho Miriam en esta fiesta es provocar», dijo Belén Esteban desde plató.

Para hacer más llevadera la estancia de los concursantes, «GH VIP» les hizo llegar mensajes de sus seres queridos. Makoke escuchó una grabación de su hijo, Tony pudo escuchar a su madre y el Koala recibió de su mujer un audio y un paquete con ropa. También Suso, Aurah y Verdeliss tuvieron recuerdos de sus familiares, algo que esta última agradeció especialmente tras pasar unos días baja de ánimos.