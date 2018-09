La millonaria demanda que un político ha interpuesto contra el cómico Sacha Baron Cohen

Actualizado 06/09/2018 a las 14:24

El cómico Sacha Baron Cohen («Borat») y su controvertido programa «Who is America?» siguen protagonizando polémicas y denuncias. Esta vez, es el candidato republicano al senado de Alabama, Roy Moore, acusado de pederastia, quien ha decidido interponer una demanda contra el cómico. Lo hace, como no, tras haber caído en el engaño de Cohen llevaba a cabo en su programa: convencía a políticos de alto perfil para entrevistarlos en situaciones donde son ridiculizados y en ocasiones incluso han accedido a realizar conductas si no ilegales, al menos completamente inmorales.

Por si esto fuese poco, Moore también fue presetando como pedófilo en la entrevista trampa, que concertó con el pretexto de entregarle un reconocimiento por su apoyo a Israel. Cohen personificó a un experto en armas israelí y supuestamente le mostró a Moore una nueva tecnología militar para detectar túneles terroristas a través de ondas sísmicas. Pero también aseguró que esa tecnología era capaz de detectar pedófilos «por lo que 'la frase sudas como un violador' de hecho está basada en la ciencia».

Por eso, el que fuese juez le ha pedido 95 millones de dólares (81 millones de euros) de compensación el comediante y a las cadenas Showtime y CBS, que emitieron el programa el 29 de julio, según informa la demanda presentada en la corte federal de Washington. En dicha demanda, Roy Moore afirma no ser ni un pedófilo ni un abusador y escribe que él y su familia sufrieron un «profundo dolor emocional» tras ser «humillado» por la retransmisión del programa de Sacha Baron Cohen.