Matías Prats explica la razón por la que cuenta chistes en los informativos

Actualizado 02/09/2018 a las 01:31

Matías Prats es uno de los presentadores de informativos más reconocidos en televisión. De la mano de Mónica Carrillo, su compañera de las últimas diez temporadas, informan a los espectadores desde Antena 3. Ahora va a afrontar su tercer año al frente de los informativos del fin de semana de la cadena principal de Atresmedia, en el que hace sus míticos chistes.

Chascarrillos y juegos de palabras son los divertimentos con los que Prats llama la atención del espectador de cuando en cuando. El propio presentador, durante la presentación de la nueva temporada de informativos, quiso explicar el origen de estos y cómo los elige, aunque avanza que no es para tanto.

«Tiene que ser que el contenido de la programación sea amigable. Si es un día en el que ha ocurrido una desgracia, soy lo suficientemente sensible, también creo que tengo el suficiente sentido común después de todos estos años, para no meter la pata, para no zaherir, para no decir algo en un momento determinado que pueda provocar en un momento determinado una reacción contraria a lo que yo busco», iniciaba Prats su discurso.

Cierto es que siempre que vemos que el presentador hace unos de sus chistes es cuando la información que cuenta no es de especial gravedad y suelen ser los contenidos propios de los fines de semana los que se llevan el particular sello del presentador, aunque asegura que no se pueden considerar ni chistes. «Estos temas de los juegos de palabras porque yo no lo elevo ni siquiera a chiste o a chascarrillo. Es un juego de palabras en el que os necesito al espectador, que es el que aporta el último comentario. Es una misma palabra, la riqueza del lenguaje y buscarle otro significado. ¡Y pum! Y resulta que algunas veces se acierta y otras veces no se acierta», aseguró el presentador.

«Pero que no me prodigo, los hago de muy tarde en tarde, y cuando la situación es la adecuada. Lo que pasa es que luego lo veo en las redes tantas veces repetido que parece que estoy todo el día haciendo eso. Veo que hay un tratamiento especialmente favorable, que es muy difícil de conseguir en la televisión. Y en ese sentido pues agradezco, a los que no les gusta, que sean tranquilos y no reaccionen con virulencia, que podría pasar. Y sobre todo a los que les cae bien y es un motivo de una pequeña sonrisa».

Matías Prats esbozaba una enorme sonrisa mientras contestaba a la prensa esta cuestión, que tanto ha llamado la atención a los espectadores, sobre todo al tratarse un informativo, un espacio en el que la información que se trata no suele tener nada de divertida, pero, cómo bien apunta el presentador, «qué mas puedes pedir que llevar una sonrisa al espectador de un informativo».