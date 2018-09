Actualizado 24/09/2018 a las 01:32

Este domingo tuvo lugar en La 1 de RTVE una nueva entrega de la tercera temporada de «MasterChef Celebrity», que terminó con la expulsión de la actriz Dafne Fernández. Y la tercera noche del concurso culinario más famoso de la televisión contó con la visita del piragüista Saúl Craviotto, medallista olímpico y ganador de la segunda edición de «MasterChef Celebrity».

Craviotto acudió como invitado del jurado a una de las pruebas del concurso, en la que los aspirantes debían preparar un guiso utilizando patata. De entre todos, hubo platos muy originales e interesantes, pero lo que verdaderamente destacaron fueron las palabras que Boris Izaguirre le dedicó al piragüista. El presentador de televisión y escritor es uno de los concursantes que más está dando que hablar en esta nueva entrega de «MasterChef Celebrity» y este domingo volvió a dejar claro el porqué.

Izaguirre quedó prendado de Craviotto desde el principio de la prueba. «Por él, tengo un grupo de WhatsApp con mis amigos que se llama “Los brazos de Saúl”», reconoció. En compañía de la actriz María Castro, flamante fichaje de «Amar es para siempre», el presentador no se contuvo en sus buenas palabras hacia Craviotto. «Es que qué guapo es. Se parece un poco al Rey de España», expresó.

Instantes después, le llegó el momento de llevar al jurado su elaboración. Izaguirre se trabajó un pastel de carne con patata que fue del gusto de Craviotto. «Es para que estés fuerte y llegues bien a los Juegos Olímpicos de 2020», le dijo. «Está bueno», aprobó el deportista. «¡Tú más!», espetó el televisivo. Sus palabras sorprendieron al jurado del concurso, formado una edición más por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera, así como a su presentadora, Eva González. «De hecho, tengo un chat con unos amigos por ti y tus brazos», agregó. Ante su adulación, el jurado fue más allá. «¿Quieres venir aquí a tocarle?», preguntó Samantha Vallejo-Nágera. «Bueno... estoy casado, pero da igual», contestó Izaguirre, que se fundió en un abrazo con Craviotto. Tras ello, estimuló a María Castro para que le siguiese. «¿Quieres abrazar a Saúl? ¡Puedes!», remarcó, entre risas.

Dafne Fernández, de todo a nada

Las palabras tan directas de Izaguirre fascinaron a sus propios compañeros. «Boris quería pasar a Saúl por el pasapurés y después, se lo habría comido. ¡Si tiene hasta un chat de los brazos de Saúl!», recalcó Santiago Segura, entre risas.

Instantes después, y tras una broma un poco picante sobre cófrades, nabos y festejos, el jurado proclamó a Dafne Fernández como ganadora de la prueba y de una dotación de 4.000 euros para destinar a una ONG. La actriz decidió que fuesen a parar a «Open Arms», organización sin ánimo de lucro nacida «con la misión de rescatar a personas en el mar», como expresó Fernández. «Una vida nunca puede estar a la deriva» afirmó, entre las ovaciones de sus compañeros.

Pese a ello, su cocinado en la prueba de exteriores, celebrada en Cádiz y en la que era capitana, no fue el más adecuado y el jurado propuso su nombre para abandonar las cocinas de «MasterChef Celebrity». La decisión definitiva estaba entre ella y el torero Óscar Higares, pero finalmente los jueces optaron por que fuese la actriz quien se marchase del concurso. El veredicto sorprendió al resto de aspirantes, que habían convertido a la actriz en una de las concursantes más queridas de la edición. «Estoy feliz porque me quedo, pero muy triste porque se vaya Dafne», reconoció Higueras, que sin embargo seguirá, al menos, una semana más en el programa. No así Fernández, tercera en abandonar el concurso tras la presentadora Paula Prendes y el cantante Xuso Jones.