«MasterChef» arranca con una tremenda bronca entre Ana Obregón y Vicky Martín Berrocal: «¡Que te quites de aquí!»

Actualizado 12/09/2019 a las 10:30

Ya se sabe que las prisas y los nervios nunca son buenos consejeros. Si no, que se lo digan a la presentadora Vicky Martín Berrocal y a la actriz Ana García Obregón, que vivieron un momento de lo más tenso este miércoles, durante la primera noche de la cuarta edición «MasterChef Celebrity», el «talent-show» culinario para famosos.

En la prueba de exteriores de la velada inaugural del formato de La 1 de RTVE, el programa emplazó a Obregón, que había quedado en segundo lugar en la primera prueba de la noche, a liderar al Equipo Azul. Junto a ella, formaron parte de su equipo el exjugador de baloncesto José Miguel Antúnez, la exgimnasta Almudena Cid y los actores Félix Gómez, Yolanda Ramos y Elena Furiase, además de Vicky Martín Berrocal.

El equipo debía cocinar un menú diseñado por Jordi Cruz, uno de los jueces de «MasterChef Celebrity», y los nervios no tardaron en aflorar. Obregón, la capitana, no daba abasto y su forma de proceder irritó a Vicky, que no tardó en enfrentarse a ella. «Tienes que hacer algo. No puede ser que seas la capitana y no estés haciendo nada. Tienes que cocinar tú también», abroncó a la actriz, en primera instancia.

Obregón trató de capear el temporal, lo que molestó todavía más a Vicky. «Menuda capitana... Mírala a ella... ella se da vueltas. ¡Chiquilla, coge y haz algo!», voceó, mientras la líder de su equipo trataba de calmar los ánimos. «Venga, tranquila...», le dijo a su compañera, que seguía a lo suyo. «¡Como que tranquila! ¡Vamos a ver Ana, por favor, que tienes que hacer algo tú», siguió gritando.

La capitana, entretanto, continuó apelando a la calma y Vicky terminó de explotar. «¡Que no me digas tranquila! ¡Ponte a hacer algo!», le dijo, antes de que Obregón accediese al área en la que estaba trabajando la presentadora, que continuó abroncando a la actriz. «¡Venga, quítate de aquí. ¡Que te quites de aquí!», le dijo, antes de apartarla con un manotazo.

Obregón, estupefacta, trató de reaccionar, pero se vio superada por las circunstancias. En ese instante, Elena Furiase trató de echarle un capote. «Venga Ana... ponte a freír», instó a la bióloga, que se aisló del grupo unos minutos para tratar de volver a la calma. Ante las cámaras del programa, Vicky se sinceró: «Mi capitana es un bulto sospechoso. Realmente, ya no está buena».