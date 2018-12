Marta Sánchez, en «Viva la vida»: «El himno de España es de las mejores acciones de mi carrera»

Actualizado 17/12/2018 a las 09:05

Este fin de semana «Viva la vida», el programa que presenta Emma García en Telecinco, contó con la visita de Marta Sánchez y Carlos Baute, que acudieron al plató de Mediaset para presentar su último dúo, «Te sigo pensando». La pareja artístca no dudó en conceder una extensa entrevista a la periodista en la que analizaron varios hitos de su exitosa trayectoria musical así como su vida más íntima. En la conversación con ambos no faltó, cómo no, una pregunta sobre la letra del himno nacional que Marta Sánchez compuso a principios de 2018 y por la que la cantante no dudó en sacar pecho en el programa de Emma García.

Preguntada por el revuelo que generó la composición, Sánchez afirmó que «no quiero olvidarlo jamás, es una de las cosas de las que más orgullosa estoy de toda mi carrera». La solista no se quedó ahí sino que, además, aseguró que escribir la letra fue «una de las acciones que más satisfacciones me han dado. La gente se acerca a darme las gracias por la calle y eso significa más que cualquier número uno», subrayó.

Acto seguido, Marta Sánchez recordó, como ya hizo cuanto cantó la controvertida letra, que la composición «se me ocurrió mucho antes de que explotara todo políticamente en este país. No fue oportunismo, estaba preparando un espectáculo y no sabía cómo cerrarlo (...) Lo volvería a hacer mil veces más», señaló la cantante.

Fue una idea que surgió en Miami», relató la cantante durante una entrevista a ABC. «Lo pasé mal estando fuera, porque echaba de menos lo que era mío. Es una carta de nostalgia».