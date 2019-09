Marruecos suspende un programa por comentarios machistas: «Quien no pega a su mujer no es un hombre» El presentador de «Kotbi Tonight» no afeó la actitud o las palabras del invitado, sino que, entre risas y bromas, le pidió que las repitiera

Adil Miloudi, en «Kotbi Tonight» - Chada TV EFE

Actualizado 19/09/2019 a las 12:52 Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico * Un programa de televisión marroquí ha sido suspendido durante tres semanas por el órgano rector del sector audiovisual como castigo por los comentarios machistas de un invitado que justificaba el hecho de golpear a su mujer, celebrados entre risas por el animador del programa. La Alta Autoridad de la Comunicación Audiovisual (HACA, siglas en francés) emitió un comunicado en el que suspende el programa «Kotbi Tonight»de la cadena Chada TV porque el presentador «no reaccionó de manera firme y resuelta ante el discurso violento explícito del invitado; al contrario, (adoptó) un tono bromista y juguetón». Las palabras del invitado, Adil Miloudi, un famoso cantante del genero «rai», en un programa del pasado 3 de julio causaron un gran escándalo en su momento: «Quien no pega a su mujer no es un hombre», llegó a decir, tras relatar en tono de chanza un incidente que había tenido en España con la policía precisamente por haber golpeado a su mujer durante un viaje al país vecino. El animador del programa en ningún momento afeó sus palabras, sino que, entre risas y bromas, le pidió que las repitiera. Las palabras expresadas en aquel programa –según la HACA– son «una incitación expresa a la violencia, presentada de manera positiva como un atributo de virilidad y una manifestación de afecto, y hasta como un comportamiento recomendable para consolidar el vínculo conyugal». En Marruecos, un dicho popular muy conocido reza así: «Pega a tu mujer; si no sabes por qué, ella sí lo sabe», y aunque la violencia machista está enraizada en la sociedad, una ley promulgada en 2018 penaliza específicamente toda violencia contra la mujer, incluso la ejercida dentro del hogar por el marido. Temas Marruecos Televisión Programas de televisión EFE